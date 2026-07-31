¿Cómo ver EN VIVO el Medellín vs. Cali por Liga BetPlay?

Un verdadero partidazo en el fútbol profesional colombiano se va a llevar a cabo este fin de semana. Será un duelo que acaparará la atención de miles de amantes del balompié cafetero. Se esperan emociones de inicio a fin.

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Dim vs. Cali

El Deportivo Independiente Medellín se va a ver las caras con el Deportivo Cali por la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año. Es un choque, sin lugar a dudas, de históricos.

El partido se va a jugar el día sábado 1 de agosto. La pelota rodará a partir de las 6:10 p. m., hora colombiana, y el duelo se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal Win Sports y Win Sports +.

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¿Qué club ganará el duelo?

Todos los detalles del compromiso, además, se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online. Este encuentro, además de captar la atención de los aficionados de ambos clubes, muchos hinchas neutrales también se sentarán a verlo.



El Deportivo Independiente Medellín arriba a este partido después de quedar eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana a manos de Vasco da Gama de Brasil.

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Cali viene de ganar de local

Deportivo Cali, por su parte, llega al compromiso después de haber derrotado en condición de local, por la primera jornada de la liga, a Jaguares de Córdoba. 2 a 0 quedó ese choque.



El partido entre caleños y paisas se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El venezolano Rafael Dudamel, DT del azucarero, se cruzará con Luis Amaranto Perea, entrenador del poderoso.



