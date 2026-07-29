Programación de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Dimayor previamente había definido los días y horarios de los partidos correspondientes a la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II, la cual se disputará desde el jueves 30 de julio y tiene un partido postergado -ya con fecha confirmada-.
Hay tres partidos que resultan muy llamativos por la tradición de ambos y porque realmente podrían dejar juegos muy interesantes: Junior vs Millonarios, Medellín vs Cali y Santa Fe vs Caldas.
Es pertinente recordar que todos los partidos contarán con la transmisión de Win Sports, algunos por su señal básica y otros por la señal plus y Win Play.
Asimismo, es pertinente tener en cuenta que, pese a parecer prematuro, los equipos están en la disputa de la clasificación a cuadrangulares semifinales, pelea por la reclasificación, y también continúa la lucha por no descender.
Fecha 2 de la Liga BetPlay: partidos, días y horarios
Jueves 30 de julio
Atlético Bucaramanga vs. Llaneros
8:00 p. m. - Américo Montanini.
Viernes 31 de julio
Fortaleza vs Deportivo Pereira
8:00 p. m. - Metropolitano de Techo.
Sábado 1 de agosto
Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas
2:00 p. m. - Libertad.
Alianza Valledupar F.C. vs. Deportes Tolima
4:05 p. m. - Armando Maestre Pavajeau.
Independiente Medellín vs. Deportivo Cali
6:10 p. m. Atanasio Girardot.
Junior vs. Millonarios
8:15 p. m. - Romelio Martínez.
Domingo 2 de agosto
Jaguares vs. Atlético Nacional
3:45 p. m. - Jaraguay.
América vs. Boyacá Chicó
5:45 p. m. - Pascual Guerrero.
Independiente Santa Fe vs. Once Caldas
8:00 p. m. - El Campín.
Miércoles 2 de septiembre
Cúcuta vs. Internacional de Bogotá
6:20 p. m. - General Santander.
Ya hay un partido aplazado en la Liga BetPlay 2026-II
Es menester hacer énfasis en que en la primera fecha hubo un partido que no se disputó: Boyacá Chicó vs Atlético Nacional, pues la Alcaldía de Tunja declaró que en el Estadio La Independencia se llevaría a cabo un concierto. Tal juego aún no tiene fecha de reprogramación.