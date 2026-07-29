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Fútbol Colombiano

Programación de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II

La jornada iniciará el jueves 30 de julio, y ya hay un duelo aplazado.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Junior vs Millonarios - segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II
Junior vs Millonarios - segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II // Colprensa

Dimayor previamente había definido los días y horarios de los partidos correspondientes a la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II, la cual se disputará desde el jueves 30 de julio y tiene un partido postergado -ya con fecha confirmada-.

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Hay tres partidos que resultan muy llamativos por la tradición de ambos y porque realmente podrían dejar juegos muy interesantes: Junior vs Millonarios, Medellín vs Cali y Santa Fe vs Caldas.

Es pertinente recordar que todos los partidos contarán con la transmisión de Win Sports, algunos por su señal básica y otros por la señal plus y Win Play.

Asimismo, es pertinente tener en cuenta que, pese a parecer prematuro, los equipos están en la disputa de la clasificación a cuadrangulares semifinales, pelea por la reclasificación, y también continúa la lucha por no descender.

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Fecha 2 de la Liga BetPlay: partidos, días y horarios

Jueves 30 de julio

Atlético Bucaramanga vs. Llaneros
8:00 p. m. - Américo Montanini.

Viernes 31 de julio

Fortaleza vs Deportivo Pereira
8:00 p. m. - Metropolitano de Techo.

Sábado 1 de agosto

Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas
2:00 p. m. - Libertad.

Alianza Valledupar F.C. vs. Deportes Tolima
4:05 p. m. - Armando Maestre Pavajeau.

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali
6:10 p. m. Atanasio Girardot.

Junior vs. Millonarios
8:15 p. m. - Romelio Martínez.

Domingo 2 de agosto

Jaguares vs. Atlético Nacional
3:45 p. m. - Jaraguay.

América vs. Boyacá Chicó
5:45 p. m. - Pascual Guerrero.

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas
8:00 p. m. - El Campín.

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Miércoles 2 de septiembre

Cúcuta vs. Internacional de Bogotá
6:20 p. m. - General Santander.

Ya hay un partido aplazado en la Liga BetPlay 2026-II

Es menester hacer énfasis en que en la primera fecha hubo un partido que no se disputó: Boyacá Chicó vs Atlético Nacional, pues la Alcaldía de Tunja declaró que en el Estadio La Independencia se llevaría a cabo un concierto. Tal juego aún no tiene fecha de reprogramación.

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