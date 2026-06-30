Confirmado: un uruguayo llegó a Santa Fe para el 2026-II

Independiente Santa Fe continúa ajustando su estructura de cara al segundo semestre de 2026 y ya tendría definido un nuevo integrante para su cuerpo técnico. Se trata del uruguayo Guillermo de Armas, quien será el nuevo asistente de Pablo Repetto.

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La información fue revelada por el periodista Juan Pablo Arévalo, quien indicó que el entrenador charrúa llegará para reemplazar a Diego Sánchez, quien dejó recientemente su cargo dentro del cuerpo técnico del conjunto cardenal.

Aunque el club aún no ha hecho el anuncio oficial, se espera que la vinculación de Guillermo de Armas quede confirmada en los próximos días, cuando Santa Fe continúe presentando las novedades para afrontar el segundo semestre de la temporada.

¿Quién es Guillermo de Armas, nuevo AT de Santa Fe?

De Armas nació en Las Piedras, Uruguay, y cuenta con experiencia tanto en divisiones menores como en el fútbol profesional. A lo largo de su carrera ha dirigido en propiedad a Juventud.

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Además, hizo parte de los procesos formativos de Montevideo Wanderers y Peñarol, dos de los clubes más importantes del fútbol uruguayo, desempeñándose como entrenador de categorías inferiores.

Su recorrido también incluye experiencias como asistente técnico en Juventud y Danubio, funciones que ahora volverá a desempeñar al lado de Pablo Repetto en el banquillo de Independiente Santa Fe.

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Los retos de Santa Fe para el segundo semestre

Con este movimiento, el conjunto bogotano sigue estructurando su proyecto para el segundo semestre de 2026, en el que afrontará tres competencias: la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana.

Se espera que durante los próximos días Santa Fe no solo oficialice la llegada de Guillermo de Armas, sino que también confirme varios movimientos en su plantilla, entre fichajes y salidas, con el objetivo de reforzar el equipo para los retos que tendrá en la segunda parte del año.