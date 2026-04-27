Confirmados siete eliminados tras la fecha 18 de la Liga BetPlay

La fecha 18 de la Liga Betplay trajo consigo varios resultados que trajeron consigo nuevos equipos clasificados a los cuartos de final, tal como es el caso de Once Caldas y América de Cali, pero también se hizo oficial la noticia de que más equipos se quedaron sin opciones de seguir avanzando.

En total, sin opciones matemáticas, ya hay siete equipos que ni siquiera por un milagro lograrían avanzar, entre los cuales hay decepciones como lo son Bucaramanga y Fortaleza, los cuales comenzaron con una sólida campaña, pero poco a poco con el pasar de las fechas su rendimiento fue decayendo.

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Estos son los 7 equipos que ya no tienen chande de clasificar en Liga Betplay

La fecha 19 de la liga local llegará cargada de grandes emociones y una definición de infarto en donde siete equipos están por la disputa del puesto 7 y 8 de la tabla de posiciones para poder jugar los cuartos de final.

Mientras que "por la otra cara de la moneda" también se hizo oficial la salida de más clubes que tendrán que ver desde casa los respectivos partidos de los cuartos de final.

El primer eliminado desde hace varias fechas claramente fue Deportivo Pereira, el cual tuvo que esperar 18 partidos para sumar su primera victoria, la cual fue ante Atlético Nacional en Yopal.

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Al equipo comandado por el Arturo Reyes se le fueron sumando Boyacá Chicó, Jaguares, Cúcuta y Alianza FC, los cuales a pesar de haber hecho cambio de director técnico a mitad del semestre no pudieron recomponer su camino para quedarse con la clasificación.

Finalmente se suma Fortaleza y Llaneros, los cuales ganaron partidos importantes, le complicaron la vida a los grandes, pero no lograron marcar diferencia.

Resumen: Colombia (1) vs. Argentina (1) | Conmebol Sub-17 Femenina 2026

Partidos de la fecha 19 de Liga BetPlay

Santa Fe vs Internacional

El Campín

Tolima vs Cali

Manuel Murillo Toro

Medellín vs Águilas

Atanasio Girardot

Alianza vs Millonarios

Armando Maestre Pavajeau

Fortaleza vs Bucaramanga

Techo

Junior vs Pasto

Romelio Martínez

Once Caldas vs Nacional

Palogrande

América vs Pereira

Pascual Guerrero

Jaguares vs Cúcuta

Jaraguay

Chicó vs Llaneros

La Independencia

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 30 puntos

7. Internacional - 28 puntos

8. Santa Fe - 26 puntos

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9. Deportivo Cali - 26 puntos

10. Medellín - 26 puntos

11. Millonarios - 25 puntos

12. Bucaramanga - 23 puntos

13. Águilas - 23 puntos

14. Llaneros - 22 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 16 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos