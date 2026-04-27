Confirmados siete eliminados tras la fecha 18 de la Liga BetPlay

La fecha 18 de la Liga Betplay trajo consigo varios resultados que trajeron consigo nuevos equipos clasificados a los cuartos de final, tal como es el caso de Once Caldas y América de Cali, pero también se hizo oficial la noticia de que más equipos se quedaron sin opciones de seguir avanzando.
En total, sin opciones matemáticas, ya hay siete equipos que ni siquiera por un milagro lograrían avanzar, entre los cuales hay decepciones como lo son Bucaramanga y Fortaleza, los cuales comenzaron con una sólida campaña, pero poco a poco con el pasar de las fechas su rendimiento fue decayendo.
Estos son los 7 equipos que ya no tienen chande de clasificar en Liga Betplay
La fecha 19 de la liga local llegará cargada de grandes emociones y una definición de infarto en donde siete equipos están por la disputa del puesto 7 y 8 de la tabla de posiciones para poder jugar los cuartos de final.
Mientras que "por la otra cara de la moneda" también se hizo oficial la salida de más clubes que tendrán que ver desde casa los respectivos partidos de los cuartos de final.
El primer eliminado desde hace varias fechas claramente fue Deportivo Pereira, el cual tuvo que esperar 18 partidos para sumar su primera victoria, la cual fue ante Atlético Nacional en Yopal.
Al equipo comandado por el Arturo Reyes se le fueron sumando Boyacá Chicó, Jaguares, Cúcuta y Alianza FC, los cuales a pesar de haber hecho cambio de director técnico a mitad del semestre no pudieron recomponer su camino para quedarse con la clasificación.
Finalmente se suma Fortaleza y Llaneros, los cuales ganaron partidos importantes, le complicaron la vida a los grandes, pero no lograron marcar diferencia.
Resumen: Colombia (1) vs. Argentina (1) | Conmebol Sub-17 Femenina 2026
Partidos de la fecha 19 de Liga BetPlay
Santa Fe vs Internacional
El Campín
Tolima vs Cali
Manuel Murillo Toro
Medellín vs Águilas
Atanasio Girardot
Alianza vs Millonarios
Armando Maestre Pavajeau
Fortaleza vs Bucaramanga
Techo
Junior vs Pasto
Romelio Martínez
Once Caldas vs Nacional
Palogrande
América vs Pereira
Pascual Guerrero
Jaguares vs Cúcuta
Jaraguay
Chicó vs Llaneros
La Independencia
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 40 puntos
2. Deportivo Pasto - 34 puntos
3. Junior - 32 puntos
4. Deportes Tolima - 30 puntos
5. América - 30 puntos
6. Once Caldas - 30 puntos
7. Internacional - 28 puntos
8. Santa Fe - 26 puntos
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9. Deportivo Cali - 26 puntos
10. Medellín - 26 puntos
11. Millonarios - 25 puntos
12. Bucaramanga - 23 puntos
13. Águilas - 23 puntos
14. Llaneros - 22 puntos
15. Fortaleza - 19 puntos
16. Cúcuta - 16 puntos
17. Alianza - 16 puntos
18. Jaguares - 15 puntos
19. Boyacá Chicó - 14 puntos
20. Pereira - 10 puntos