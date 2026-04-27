Salen 7 jugadores de este club si queda eliminado de la Liga Betplay

Queda solamente una fecha por disputarse de la primera fase de la Liga Betplay 2026 de apertura en donde ya hay definidos seis equipos que alcanzaron el "número mágico", pero en donde también hay varios clubes que lucharán por quedarse con los últimos dos cupos que hay disponibles.

Matemáticamente todavía hay siete equipos que se mantienen con opciones de quedarse con uno de los cupos para la siguiente instancia de la competencia local, entre ellos Águilas Doradas, el cual deberá contar con un auténtico milagro y si no lo logra ya se están pensando en las respectivas salidas para el siguiente semestre.

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Limpieza total en Águilas Doradas si no clasifica

La fecha 19 de la liga local llegará cargada de grandes emociones y una definición de infarto en donde siete equipos están por la disputa del puesto 7 y 8 de la tabla de posiciones para poder jugar los cuartos de final.

Por el momento se encuentran Internacional de Bogotá y Santa Fe justo en los lugares 7 y 8, pero la última jornada podría incluso permitirle a Águilas Doradas ingresar y luchar por el título.

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Sin embargo el panorama no es para nada sencillo, ya que no depende de sí mismo sino de otros resultados que se vayan dando en el transcurso de la fecha, está obligado a ganar y a marcar una gran diferencia de gol.

De no llegarse a alcanzar este objetivo la decisión sería clara por parte de las directivas de la institución y es llevarse a cabo una limpieza total en la plantilla, dando de baja a siete jugadores en primera instancia y esperando por si se pueden llegar a dar más movimientos para el segundo semestre.

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Último partido de Águilas Doradas en la Liga Betplay

Tras haber empatado con un marcador de 2-2 en el marco de la fecha 18 contra Once Caldas, en condición de local, Águilas Doradas ahora llega a la fecha 19 con la obligación de ganarle a Independiente Medellín, en el Atanasio Girardot, el sábado 2 de mayo.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 30 puntos

7. Internacional - 28 puntos

8. Santa Fe - 26 puntos

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9. Deportivo Cali - 26 puntos

10. Medellín - 26 puntos

11. Millonarios - 25 puntos

12. Bucaramanga - 23 puntos

13. Águilas - 23 puntos

14. Llaneros - 22 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 16 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos