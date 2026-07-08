Confirman el debut de Lucas González con Nacional: grande de México lo espera

Después de lo que fue el subcampeonato de Atlético Nacional frente al Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026-I, Diego Arias fue el principal afectado en la institución. La salida de Arias activó el plan de designar a un nuevo entrenador y ahí apareció Lucas González.

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Aunque el entrenador bogotano de 45 años estaba en el radar de Atlético Nacional, Lucas tenía contrato con el Deportes Tolima. Dejó clasificado al cuadro tolimense en los octavos de final de la Copa Libertadores, pero, ante el interés de los antioqueños, no dudó en tomar ese camino.

Mientras aguarda por su presentación oficial que será el jueves 9 de julio a partir de las 11 de la mañana en la sede de Guarne, el director técnico, junto con Alexis Henríquez ya trabajan en la pretemporada. Su debut liguero será el 25 de este mes contra Boyacá Chicó, pero su estreno será en el plano internacional.

EL DEBUT DE LUCAS GONZÁLEZ CON ATLÉTICO NACIONAL

En la presentación oficial, Lucas González entregará la hoja de ruta con el anhelo de ser campeón por primera vez desde que inició la carrera de director técnico. También hablará de los objetivos de esta Liga BetPlay y el mercado de fichajes. Nacional ya entrena bajo las órdenes de Lucas y su debut sería antes de lo esperado.

De acuerdo con información del ‘Bambino’ Henao en Planeta Fútbol, Nacional tiene listo un partido amistoso en México, “confirma también partido amistoso, viajará a territorio mexicano. Se tiene la idea del domingo frente a Pachuca de México en las horas de la tarde en el Estadio Hidalgo”.

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Bajo ese panorama, el primer partido de Lucas González no sería en la Liga BetPlay sino que sería en el plano internacional contra un grande de México como lo es Pachuca. Los ‘Tuzos’ marcarán el camino de Atlético Nacional que será el primer tanteo para ver de qué está hecho el club antes de encarar el rentado local.

TRES NOVEDADES EN NACIONAL: LUCAS GONZÁLEZ YA PIDIÓ FICHAJES

Poco a poco se van a ir conociendo las novedades e incorporaciones en Nacional. Sin embargo, ya hay grandes noticias con tres jugadores que harán parte de la plantilla para este segundo semestre. Fueron pedidos del nuevo entrenador., pero podría haber cambio de planes con alguno.

Se trata de tres regresos para la institución después de cumplir con préstamos en diferentes clubes de la Liga BetPlay. El primero es nada más ni nada menos que el guardameta, Luis Marquínez que llegará a competir para ganarse un puesto en el arco.

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Sin David Ospina, a Luis Marquínez se le puede abrir una puerta, aunque Nacional espera conseguir a un arquero de prestigio. Marquínez cuenta con proceso en Selección Colombia Sub-20 y regresa tras su préstamo en el Deportes Tolima.

Además de Luis Marquínez, Yeicar Perlaza terminó su respectivo préstamo con Independiente Santa Fe y por pedido expreso de Lucas González volverá a Nacional para afrontar el segundo semestre. Mismo caso con Kevin Parra que terminó su cesión con Internacional de Bogotá. No obstante, con Kevin podría haber un cambio de planes y el volante de La Pintada, Antioquia podría cambiar de aires.