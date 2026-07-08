Pasto contrató a seis veces campeón del FPC con Santa Fe y Tolima

Deportivo Pasto quiere escribir una historia completamente diferente en el cierre de la temporada 2026 de la mano de Jhonatan Risueño, con el cual lograron llegar hasta las instancias finales del semestre de apertura, pero también con nuevas contrataciones que le permitan cumplir los objetivos planteados.

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El cuadro 'volcánico' ha tenido un bajo perfil a lo largo de la temporada y, por el momento, solo había anunciado la contratación de Jorge Obregón, el regreso de Joyce Ossa, pero ya se hozo oficial un nuevo fichaje de lujo como lo es Julián Quiñones, quien llega desde Deportivo Cali a aportar con su amplia experiencia en la zaga defensiva.

Julián Quiñones es nuevo fichaje de Deportivo Pasto

El Fútbol Profesional Colombiano no se queda atrás en cuanto a contrataciones se trata y uno de los clubes que está haciendo los primeros movimientos en el mercado de fichajes es Deportivo Pasto, el cual quiere igualar e incluso superar la presentación en el semestre de apertura de la Liga Betplay 2026.

El conjunto 'volcánico' mantuvo un extraordinario nivel en el transcurso de la liga, pero la dicha llegó hasta los cuartos de final cuando cayeron frente a Deportes Tolima. Sin embargo, es de resaltar la gran labor que tuvieron, en especial la de Jhonatan Risueño, pero de igual manera es claro que "hay que meter mano" en la respectiva plan

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Es por ello que las directivas del club, en busca de cumplir con el plan del estratega español, hicieron un fichaje de lujo como lo es Julián Quiñones, el defensor central de 33 años que llega procedente desde Deportivo Cali y cuenta con una amplia experiencia en el mundo del fútbol, habiendo quedado campeón en seis oportunidades del FPC.

Quiñones llegó en condición de agente libre desde el conjunto 'azucarero', con el cual militó por un año. Ambas partes no llegaron a un acuerdo de renovación y Pasto se aprovechó de ello para llevar a cabo su fichaje.

¿Cómo le fue a Julián Quiñones con Cali?

Tras un exitoso y extenso paso de más de 10 años por Deportes Tolima, Quiñones arribó a Cali y tuvo la oportunidad de disputar 12 partidos, más de 1.400 minutos en los cuales consiguió reportarse con un gol.

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Títulos de Julián Quiñones con Santa Fe y Tolima

Quiñones debutó como futbolista profesional en Independiente Santa Fe en la temporada 2011 y tan solo un año después formó parte de un capítulo histórico en el cuadro 'cardenal' al formar parte de la plantilla campeona de esa liga y, posteriormente de la Superliga en 2013.

En la temporada 2014 arribó al 'vinotinto y oro' y también logró salir rápidamente campeón de la Copa Colombia en ese mismo año, título seguido de dos ligas en 2018 y 2021, y cerró con broche de oro con la Superliga 2022.