Nacional confirmó la fecha oficial para la presentación de Lucas González

Quedan menos de 20 días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y en medio de un escenario futbolístico que paraliza al mundo por la Copa del Mundo, los diferentes clubes del Fútbol Profesional Colombiano se siguen armando de la mejor forma.

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Atlético Nacional tendrá cambios desde la cabeza del cuerpo técnico, pues, Diego Arias fue cesado después de la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2026 y, en un abrir y cerrar de ojos, el club antioqueño confirmó la llegada de Lucas González que estará ligado hasta junio de 2028.

Un contrato de dos años en el que Lucas González tendrá que saldar la deuda pendiente que tiene que es nada más ni nada menos que salir campeón por primera vez desde que tomó la carrera de entrenador. Además, confirmaron a Víctor Hugo Marulanda como el nuevo director deportivo en lugar de Gustavo Fermani.

Como es habitual en Atlético Nacional cuando confirman un nuevo entrenador o los fichajes, hay espacio para una rueda de prensa para presentar formalmente a los nuevos integrantes del equipo. Con Lucas y Víctor Marulanda no será la excepción. De hecho, ya hay fecha oficial del evento.

¿CUÁNDO SERÁ LA PRESENTACIÓN DE LUCAS GONZÁLEZ EN NACIONAL?

De manera muy rápida e inesperadamente, Lucas González salió del Deportes Tolima justo después de la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores. El entrenador bogotano fue confirmado como el nuevo entrenador de Nacional, a la espera de definir la fecha oficial de la presentación.

Así las cosas, en medio de distintas versiones de fechas posibles para llevar a cabo este evento con el presidente, el entrenador y con el director deportivo, Nacional presentará a Lucas González y a Víctor Hugo Marulanda en sus funciones el próximo jueves 9 de julio.

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En la cuenta de X, Noticias del Verde, mencionan que, “este jueves, Lucas González será presentado como nuevo entrenador de Atlético Nacional. La presentación ante los medios de comunicación se realizará en la Sede Deportiva”. Esta rueda de prensa se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana en Guarne.

Sebastián Arango, como presidente, Lucas González, nuevo director técnico y Víctor Hugo Marulanda, director deportivo serán los protagonistas junto con los periodistas que se acercarán para salir de dudas para lo que será el juego y el objetivo del entrenador.

TRES NOVEDADES EN NACIONAL: LUCAS GONZÁLEZ YA PIDIÓ FICHAJES

Poco a poco se van a ir conociendo las novedades e incorporaciones en Nacional. Sin embargo, ya hay grandes noticias con tres jugadores que harán parte de la plantilla para este segundo semestre. Fueron pedidos del nuevo entrenador., pero podría haber cambio de planes con alguno.

Se trata de tres regresos para la institución después de cumplir con préstamos en diferentes clubes de la Liga BetPlay. El primero es nada más ni nada menos que el guardameta, Luis Marquínez que llegará a competir para ganarse un puesto en el arco.

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Sin David Ospina, a Luis Marquínez se le puede abrir una puerta, aunque Nacional espera conseguir a un arquero de prestigio. Marquínez cuenta con proceso en Selección Colombia Sub-20 y regresa tras su préstamo en el Deportes Tolima.

Además de Luis Marquínez, Yeicar Perlaza terminó su respectivo préstamo con Independiente Santa Fe y por pedido expreso de Lucas González volverá a Nacional para afrontar el segundo semestre. Mismo caso con Kevin Parra que terminó su cesión con Internacional de Bogotá. No obstante, con Kevin podría haber un cambio de planes y el volante de La Pintada, Antioquia podría cambiar de aires.