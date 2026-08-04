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¿Sigue en el FPC? Confirman el nuevo equipo de Juan Bauzá

El futbolista nacido en Argentina ya tiene 30 años.
Carlos Cañas
¿Cuál será el nuevo equipo de Bauzá?
¿Cuál será el nuevo equipo de Bauzá? // @nacionaloficial

En las últimas horas se reveló el nombre del equipo al que llegará el mediocampista ofensivo Juan Francisco Bauzá. El argentino, cabe mencionar, de ser necesario, también puede jugar de extremo.

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Bauzá se fue de Nacional

Bauzá, como bien se sabe, vistió hace poco tiempo los colores de Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano. El jugador no fue tenido en cuenta para la liga del segundo semestre.

En momento del mercado de fichajes, se llegó a pensar que Juan Francisco seguiría su carrera en el rentado cafetero. Sin embargo, esto no será así. El argentino volverá al fútbol europeo.

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El argentino se va para Grecia

César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, reveló que el futbolista argentino se irá a jugar al balompié de Grecia.

El argentino Juan Bauzá jugará en el Levadiakos de Grecia. Su último club fue Atlético Nacional. Llega libre y firmará contrato por un año, con opción de extender por dos más”, contó César Luis Merlo.

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¿Cómo le irá a Juan en su nuevo club?

Juan Francisco Bauzá, por momentos, mostró cosas muy interesantes en Atlético Nacional de Medellín. Sin embargo, no se terminó de soltar del todo y por eso su mejor versión no apareció.

El jugador de 30 años tratará, en el fútbol de Grecia, de mostrar un muy buen nivel. En tramo del marcador, también, sonó para llegar a Peñarol de Uruguay.



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