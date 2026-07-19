En las últimas horas, se conoció que el portero uruguayo Santiago Mele saldrá de Monterrey de la Liga de México. El jugador continuará su carrera en otro club, en el que espera ser titular habitual.



El nacido en la ciudad de Montevideo hace 28 años estuvo con la selección charrúa en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se termina de llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Mele, con pasado en el Junior

Santiago Mele, como es bien sabido, supo vestir los colores del Junior de Barranquilla, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano. El oriental es muy querido en la capital del departamento del Atlántico.



En un tramo del mercado de fichajes en Colombia, se rumoreó a través de las diferentes redes sociales sobre un posible regreso al FPC de Santiago Mele. Muchos hinchas de Millonarios FC de Bogotá y Atlético Nacional de Medellín pidieron su llegada.

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El charrúa no regresaría al FPC

Sin embargo, el charrúa, al menos por ahora, no volvería al fútbol profesional colombiano. Santiago Mele seguiría su carrera en Colo Colo de Chile, que el sábado 18 de julio jugó un amistoso con Millonarios FC.

“Santiago Mele es nuevo refuerzo de Colo Colo. El arquero, que tenía varias propuestas, se terminó decidiendo por la de Chile. Monterrey lo cede a préstamo por un año y con opción. Lo de Vozinha nunca pasó de un ofrecimiento”, contó César Luis Merlo a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Mele será compañero de Arturo Vidal

Se espera, de esta manera, que el equipo en el que juega Arturo Vidal haga oficial el arribo de Santiago Mele. La prensa chilena también se pronunció sobre el fichaje que está al caer.



“A pesar de que Santiago Mele ha jugado a gran nivel en Monterrey, la institución no se opondría a su salida, ya que hoy el objetivo es reducir la masa salarial del plantel que encabeza Matías Almeyda. Mele gana 700 mil dólares por temporada, lo que se traduce en poco más de 54 millones de pesos chilenos al mes. Es decir, de llegar al Cacique bajo la mencionada fórmula, recibiría casi 28 millones de parte de Blanco y Negro”, reseñó As Chile.













