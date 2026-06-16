Por la primera jornada del grupo H de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Uruguay se vio las caras con su similar de Arabia Saudita.



En el papel, el conjunto charrúa, que es dirigido por Marcelo Bielsa, era claro favorito para llevarse el triunfo. Sin embargo, esto no pudo pasar por falta de efectividad en el ataque del equipo y por una brillante actuación del portero saudí.

El duelo acabó igualado

El compromiso terminó 1 a 1 y, hasta el momento, para muchos amantes del deporte del rey, es una de las grandes sorpresas del certamen orbital. Uruguay, en las dos siguientes jornadas, está más obligado, por lo menos, a conseguir una victoria y un empate.



Pero dejando de lado lo que fue el partido y el mismo resultado, después del partido, en zona mixta, se pronunció el reconocido arquero charrúa Santiago Mele, que milita en el Monterrey de la Liga MX.

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Las palabras de Santiago Mele

El guardameta hizo referencia al Junior de Barranquilla, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, en el que supo jugar y dejar una más que considerable huella. Santiago Mele habló sobre el reciente título conseguido por el club tiburón.

“Un saludo para Colombia, en especial para Junior con su bicampeonato, estuvimos alentando ahí”, manifestó el reconocido arquero, ante los micrófonos de Win Sports. El video de su declaración ha tomado fuerza a través de las diferentes redes sociales.

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¿Mele vuelve al FPC?

En los últimos días, se ha mencionado, a modo de rumor, que Santiago Mele podría regresar al fútbol colombiano. Sin embargo, actualmente, esta posibilidad está muy lejos de concretarse, esto, sobre todo, por su alto salario en el país azteca.



De igual manera, es necesario destacar que si en algún momento se da el regreso del uruguayo Santiago Mele al fútbol profesional colombiano, su destino sería el mismo Junior de Barranquilla.