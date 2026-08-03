Durante los últimos días, se ha venido mencionando que el defensa central Andrés Reyes podría regresar a Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.

Nacional sigue trabajando en el mercado

Algunos hinchas se mostraron satisfechos con el posible arribo del jugador y otros, por su parte, no se mostraron tan optimistas. Los que se alegraron por el fichaje esperaron, desde que surgió el tema, esperando que el mismo se cerrara.



Y bien, todo parece indicar que la gestión se terminó cerrando. Ya estaría todo listo para que Andrés Reyes, de 26 años, se convierta en nuevo refuerzo de Atlético Nacional, que está llamado a pelear por la estrella de fin de año.

Reyes volvería a Nacional

“Andrés Reyes regresa a Atlético Nacional. Acuerdo total con San Diego por el defensa central que llegará a préstamo hasta diciembre como agente libre y posibilidad de ampliar uno o dos años más”, contó Juan David Londoño a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Se espera, entonces, que Atlético Nacional de Medellín haga oficial la llegada de Andrés Reyes. Entre otras noticias sobre el club paisa, este venció a Jaguares de Córdoba 3 goles a 0 por la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.

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Nacional ganó este domingo

“Atlético Nacional consiguió una importante victoria frente a Jaguares de Córdoba en el compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Liga, disputado en el estadio Jaraguay de Montería”, reseñó el club.



“Con este resultado, Atlético Nacional sumó una valiosa victoria por 0-3 en condición de visitante, consiguió tres puntos importantes en la segunda fecha del campeonato. Nuestro próximo partido será por la cuarta fecha ante América de Cali, el domingo 9 de agosto, a partir de las 8:15 p.m., en el estadio Pascual Guerrero”, añadió.





