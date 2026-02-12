Se complica el debut del 'Chicho': Nacional tomó medidas en Liga BetPlay

Sin duda alguna, Atlético Nacional rompió el mercado de fichajes confirmando la continuidad de Alfredo Morelos y armando una dupla estelar con la contratación de Cristian ‘Chicho’ Arango. El delantero antioqueño dejó Estados Unidos y firmó con el equipo verdolaga en condición de préstamo.

El debut de Cristian Arango se complicó por el tema del transfer internacional y la documentación y ya todo estaba listo para que su comienzo con Atlético Nacional para cumplir su sueño0 y el de su familia se diera este jueves 12 de febrero contra Fortaleza en el Estadio Atanasio Girardot.

No obstante, las cosas cambiaron con la decisión que tomó Atlético Nacional en la lista de convocados que presentó varias ausencias importantes, una de ellas, por lesión de David Ospina. El estreno de Cristian Arango tomará su tiempo tras las medidas que tomó Diego Arias.

¿POR QUÉ NO ESTUVO EN LA CONVOCATORIA CRISTIAN ‘CHICHO’ ARANGO?

El Atanasio Girardot esperaba ver a su nueva adquisición en este partido ante Fortaleza que será esencial para buscar los tres puntos. Sin embargo, Alfredo Morelos estará solo en punta y deberá esperar por esa dupla estelar que quieren formar durante este 2026 con torneo internacional asomándose.

La Copa Sudamericana será una de las prioridades del equipo antioqueño para este 2026. Por esta razón, la llegada de Cristian Arango es clave para pelear por todos los frentes. ‘Chicho’ está listo para ser de la partida, pero no apareció en la lista de convocados.

Ese motivo de la no convocatoria de Cristian Arango no tiene que ver con el transfer internacional o temas de documentación, sino que pasa únicamente por una decisión técnica por parte de Diego Arias en busca de que se adapte de mejor manera.

De acuerdo con información de Daniel Botero, periodista de Blog Verdolaga, el delantero no será de la convocatoria por “decisión técnica, puesta a punto”. En ese sentido, el ex Millonarios esperará a ponerse en un mejor nivel físico para debutar próximamente en la Liga BetPlay.

¿CUÁNDO SERÍA SU DEBUT CON ATLÉTICO NACIONAL?

Una medida sensata que tomó Atlético Nacional con la necesidad de tener al mejor Cristian Arango en el torneo con el objetivo de sellar la clasificación y pelear por el título de la Liga BetPlay 2026-I, además de la Copa Sudamericana. Bajo ese panorama, su estreno podría ser ante Deportivo Cali en el clásico de verdes en condición de visitante.

En Medellín, su primer partido será el 21 de febrero cuando reciban la visita de Alianza Valledupar FC. Cristian Arango tendrá que esperar una semana y media para poder ser de la partida en el torneo.

Además de Cristian Arango, en este partido frente a Fortaleza tampoco estarán David Ospina por la lesión, Eduard Bello ni Samuel Velásquez. Regresa Jorman Campuzano a la convocatoria.