Cuatro extranjeros en Liga BetPlay: ¿Paso adelante o riesgo inminente?

Una de las decisiones más comentadas tras la reciente asamblea de la Dimayor fue la aprobación del aumento a cuatro jugadores extranjeros en cancha de manera simultánea, superando el límite de tres que regía hasta ahora en la Liga BetPlay. La medida, que empezará a aplicarse en 2026, ya divide opiniones entre técnicos, dirigentes y aficionados.

El cambio llega en un momento clave para el fútbol colombiano, justo cuando se discute el desarrollo del talento local, la competitividad internacional y la sostenibilidad económica de los clubes.

Un giro en el reglamento que reabre la discusión

Hasta el torneo que concluirá este martes con la final entre Junior y Deportes Tolima, el reglamento permitía inscribir hasta cuatro extranjeros por equipo, pero solo tres podían estar al mismo tiempo en el terreno de juego. A partir de 2026, ese límite subirá a cuatro, mientras que el número total de jugadores inscritos por club se reducirá de 30 a 25.

La propuesta, impulsada por América de Cali y aprobada por la asamblea, contrasta con lo que ocurre en otras ligas del continente. En Brasil, por ejemplo, se permite alinear hasta nueve extranjeros, aunque recientemente se ha planteado reducir esa cifra para dar mayor protagonismo a los futbolistas locales.

Dos posturas enfrentadas: desarrollo local vs. competitividad

El anuncio generó reacciones inmediatas. Desde la parte crítica, Hubert Bodhert, técnico de Alianza Valledupar, considera que la medida afecta directamente al jugador colombiano:

“No me parece. Tener uno más es quitarle un espacio a nuestros jugadores. Como estaba, me parecía bien. Es una oportunidad para el jugador local, sobre todo para los jóvenes”, afirmó.

En la orilla opuesta, un entrenador con amplio recorrido como Julio Comesaña defiende el ajuste, argumentando que el mercado internacional se lleva cada vez más rápido a los talentos jóvenes del país:

“Los jugadores colombianos con buenas condiciones se van muy rápido. Un buen jugador joven hoy es difícil que se lo vendan a otro equipo colombiano. Los clubes necesitan alternativas para competir”, explicó el uruguayo.





Impacto real en la Liga BetPlay

El debate no es menor si se tiene en cuenta el peso que ya tienen los extranjeros en el FPC. En el segundo semestre de 2025, 68 jugadores foráneos estuvieron inscritos en el fútbol colombiano, según datos de Transfermarkt, con Uruguay como el país con mayor representación con 20 futbolistas.

Además, los números respaldan su influencia, los dos máximos goleadores del campeonato fueron Francisco Fydriszewski del DIM y Luciano Pons del Bucaramanga, ambos con 12 goles.

El tema ya había generado polémica meses atrás, cuando Atlético Nacional fue sancionado con una derrota 0-3 y una multa de 28.470.000 pesos por alinear indebidamente a cuatro extranjeros en un partido frente a Bucaramanga, cuando la norma aún lo prohibía.

¿Paso adelante o riesgo a largo plazo?

El aumento a cuatro extranjeros en cancha plantea una pregunta de fondo: ¿mejorará el nivel de la Liga o reducirá las oportunidades para el talento local? Para algunos, es una herramienta necesaria para fortalecer a los clubes, mientras que para otros, es una decisión que puede frenar el desarrollo de jóvenes colombianos.

Lo cierto es que, con la norma ya aprobada, el debate apenas comienza y su verdadero impacto solo se verá cuando el balón empiece a rodar en la temporada 2026.