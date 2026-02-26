Cúcuta cerró el mercado de fichajes con un campeón de Santa Fe

Llegó el 2026 con la gran noticia del ascenso del Cúcuta Deportivo que regresó a la máxima categoría, pero no ha podido encontrar los resultados deseados con el objetivo primordial de salvarse del descenso. Le dieron la confianza a Nelson ‘Rolo’ Flórez que no continuó en el proyecto y trajeron a Richard Páez para salvarse.

En el mercado de fichajes llegaron Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Léider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Hernández, Víctor Mejía, Brayan Montaño, Kevin Londoño, Joao Abonía, Frank Castañeda y Brayan Córdoba, este último que fue el último en reforzar al equipo ‘Motilón’.

Sin embargo, los resultados no han acompañado al Cúcuta Deportivo que sigue en la última casilla del descenso y que solo ha ganado un partido en ocho jornadas disputadas. Están en la posición 17 y necesitan ganar puntos para poder ascender en la tabla de clasificación, y, para salir de una realidad negativa para uno de los grandes clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

LA SOLUCIÓN QUE BUSCA EL CÚCUTA DEPORTIVO EN EL MERCADO DE FICHAJES

Ese libro de pases no está para nada cerrado y al Cúcuta Deportivo le hacía falta solo una incorporación más para centrarse en la competencia y buscar los resultados ideales en busca de salvarse del descenso, y, con un segundo objetivo que es clasificar a las fases finales.

Bajo ese panorama, hace unos días el entrenador venezolano tuvo una conversación con el medio Tamá Stereo de Venezuela. Richard Páez afirmó que el mercado no se terminó solo con Brayan Córdoba que ya debutó, sino que estaba llegando un nuevo jugador.

Los panelistas le dieron un nombre y Richard Páez sentenció, “sí, Omar Albornoz”. El extremo izquierdo se convirtió en nuevo jugador del Cúcuta Deportivo después de jugar en el Deportivo Pereira y de ser campeón con Independiente Santa Fe en el primer semestre del 2025.

Según otras versiones del agente de Omar Albornoz no había negociaciones o acuerdos con ningún equipo. No obstante, este jueves 26 de febrero, el cartagenero llegó a Cúcuta para presentar exámenes médicos y unirse a un plantel necesitado como el equipo ‘Rojinegro’.

Omar Albornoz no contó con la suerte deseada en Deportivo Pereira, pero es un jugador de experiencia con títulos y con la capacidad de sacar al club de algún escenario difícil como este que vivirá con el Cúcuta Deportivo.

Con la llegada de Omar Albornoz, Cúcuta cierra el mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026 con la necesidad de salvarse del descenso. Deben conseguir los resultados ideales para salir de la parte baja de esa tabla y en las posiciones del rentado local.