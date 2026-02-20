Cúcuta busca solución en el mercado: fichó defensor que viene de Europa

Sin duda alguna, Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba viven con afugias para intentar sellar su permanencia en la máxima categoría. Por los lados de los cordobeses, el club está esquivando pruebas del descenso, especialmente por la victoria holgada ante Independiente Santa Fe. Mientras tanto, los cucuteños no han podido sumar triunfos.

En esa tabla del descenso, el Cúcuta es el equipo más necesitado en estos momentos. No ha podido ganar en estas siete fechas disputadas y se complica cada vez más su permanencia. Queda todavía bastante tiempo para enderezar el camino, pero estas jornadas ya representan un dolor de cabeza enorme.

La próxima prueba del Cúcuta será en condición de local enfrentando al Deportes Tolima. Será necesario sumar de a tres para ir mejorando en el promedio y escaparle al fondo de la tabla del descenso. Richard Páez tiene que devolver la confianza al General Santander y a los aficionados que poco a poco han dejado de acompañar en el estadio.

LA NUEVA CONTRATACIÓN DEL CÚCUTA DEPORTIVO QUE PROMETE SOLUCIÓN

Una de las zonas más afectadas en la campaña es nada más ni nada menos que la zaga defensiva. El Cúcuta ha recibido varios golpes y procuran solucionar ese tema con una nueva adquisición para el 2026. Se trata de Brayan Córdoba, defensor que pasó por Atlético Nacional.

Surgió en el cuadro verdolaga en donde estuvo por tres años. Luego tuvo pasos cortos por Once Caldas y América de Cali. Sus buenas presentaciones, sobre todo en el Atlético Nacional que tuvo uno que otro partido y goles, le permitió jugar en Europa.

Brayan Córdoba, defensor central de 1,91 de estatura venía jugando en el CSKA de Sofía en el fútbol europeo, precisamente en Bulgaria. Córdoba se convirtió en nuevo futbolista del Cúcuta Deportivo con la necesidad de sacar al equipo ‘Motilón’ de una zona demasiado incómoda en la tabla del descenso. Ese será el máximo objetivo de Richard Páez y sus dirigidos durante este 2026.

En el programa Planeta Fútbol, Yony Gutiérrez mencionó que, “otra transferencia internacional es Brayan Stiven Córdoba, el defensa central que inició su proceso en Atlético Nacional y estaba en la liga de Bulgaria, llega al Cúcuta Deportivo. Jugador de mucha proyección, en Nacional tuvo muchos minutos en casi cuatro años. Luego estuvo en Once Caldas y América. Había sido transferido al CSKA de Sofía en Bulgaria. Otro jugador de corte internacional que se suma a nuestra liga”.

Con este nuevo futbolista, sumado a los fichajes de Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Léider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Hernández, Víctor Mejía, Brayan Montaño, Kevin Londoño, Joao Abonía y Frank Castañeda.