Cúcuta le escapa a la B: así quedó la tabla del descenso luego del 2-0 ante América

La tabla del descenso de la Liga BetPlay sufrió un movimiento importante tras la victoria 2-0 de Cúcuta Deportivo sobre América de Cali en el inicio de la fecha 16, un resultado que impacta directamente la lucha por la permanencia.

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Con este triunfo, el conjunto motilón salió de la zona de descenso, alcanzando un promedio de 0,94 y escalando hasta la casilla 18, lo que le permite tomar aire en un momento clave del campeonato.

En consecuencia, la presión ahora recae sobre Boyacá Chicó y Jaguares, equipos que ocupan las últimas posiciones de la tabla con promedios de 0,87 y 0,93, respectivamente.

Tabla del descenso de la Liga BetPlay - fecha 16

20. Boyacá Chicó, 80 - 0,87 promedio

19. Jaguares, 14 - 0,93

18. Cúcuta Deportivo, 15 - 0,94

17. Internacional de Bogotá, 101 - 1,09

16. Alianza, 103 - 1,12

15. Deportivo Cali, 105 - 1,13

14. Llaneros, 65 - 1,18

13. Pereira, 113 - 1,23

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¿Cómo se promedia para el descenso en la Liga BetPlay?

Cabe recordar que esta clasificación se establece a partir del promedio de puntos obtenidos en las últimas tres temporadas (2024, 2025 y 2026), lo que obliga a los clubes a sostener un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

Sin embargo, en el caso de los equipos recién ascendidos o que subieron el año anterior, el promedio se calcula únicamente con base en las campañas disputadas en la primera división, lo que puede generar variaciones más abruptas en su ubicación.

Por ahora, clubes como Deportivo Pereira, Llaneros y Deportivo Cali también se mantienen en la zona media-baja, atentos a no comprometer su permanencia en el cierre del torneo.

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Es importante señalar que esta tabla dejará de contar al término de la fase regular del primer semestre y se reactivará en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II, teniendo en cuenta que los cuadrangulares y finales no inciden en el promedio.

A final del año serán dos los equipos que descenderán al Torneo BetPlay.