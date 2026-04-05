[Video] Jhon Arias anda intratable e hizo un golazo con Palmeiras ante Bahía

El colombiano Jhon Arias volvió a ser protagonista en el fútbol brasileño tras marcar un auténtico golazo este domingo 5 de abril en la victoria de Palmeiras sobre Bahía, en juego correspondiente a la décima fecha del Brasileirao.

Lea también Colombia busca la primera victoria: fecha y rival del próximo partido del Sudamericano

Así fue el gol de Jhon Arias con Palmeiras ante Bahía

La anotación llegó cuando corrían 42 minutos del primer tiempo y significó el 1-0 a favor del verdao, en un momento clave del compromiso que hasta entonces había sido bastante disputado.

Arias se posicionó por la banda izquierda, a perfil cambiado, y desde allí inició una jugada colectiva que terminó siendo una de las más destacadas de la jornada en el campeonato brasileño.

El colombiano filtró un pase hacia adelante buscando a su compañero Flaco López, quien respondió con un gesto técnico de alta calidad al devolver el balón de taco.

Lea también Neymar no jugaría el Mundial: dura sanción lo pondría en problemas

Con la pelota nuevamente en su poder, Arias no dudó y sacó un remate de primera intención, ejecutado con el pie abierto y con una precisión notable que dejó sin opciones al guardameta rival.

El balón tomó dirección hacia el segundo palo y terminó incrustándose en el ángulo superior, sellando así una definición de gran factura que rápidamente generó reacciones entre los aficionados.

Este tanto representa el tercer gol de Jhon Arias desde su llegada a Palmeiras hace apenas un par de meses, consolidando su adaptación al fútbol brasileño y su importancia dentro del esquema del equipo.

El extremo colombiano ha logrado ganarse un lugar en la nómina titular del conjunto paulista, destacándose por su desequilibrio, capacidad asociativa y aporte en el frente de ataque.

De cara al futuro, Arias apunta a mantener este nivel para meterse de lleno en la titular de la Selección Colombia, con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2026.