El Cúcuta Deportivo empató 1 a 1 con Atlético Bucaramanga por la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año. No hubo vencedor en el denominado clásico del oriente.

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Empate en el clásico del oriente

En este partido, que se llevó a cabo en el estadio Américo Montanini, el lateral izquierdo Mauricio Duarte, del conjunto motilón, fue el expulsado en el segundo tiempo tras un golpe a un rival.



Por la expulsión, un sector de la hinchada del Cúcuta Deportivo empezó a cuestionar al defensa. Duarte también fue señalado por la derrota 5 goles a 1 ante Once Caldas hace unos días. Tras los señalamientos, el Cúcuta se pronunció y respaldó a su jugador:

El Cúcuta se pronunció

“Nuestra Institución ratifica su respaldo a nuestro capitán, Mauricio Duarte. En este inicio de la Liga BetPlay 2026-II, nuestro capitán ha sido objeto de fuertes cuestionamientos tras los dos primeros partidos del campeonato. Como institución, consideramos importante expresar nuestro total respaldo a un jugador que ha demostrado, dentro y fuera de la cancha, su compromiso con estos colores.



“Somos conscientes de que los clásicos se disputan con una intensidad especial, con un alto nivel de exigencia, fricción y emociones. En este contexto, se presentan jugadas que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones arbitrales, como ocurrió con la expulsión de nuestro capitán. Se trata de situaciones propias del desarrollo de un partido de esta magnitud, marcadas por el calor de la competencia y en ocasiones por las provocaciones propias del juego.

El respaldo a Duarte

“Sin embargo, un hecho puntual no puede desdibujar la trayectoria, el liderazgo y el sentido de pertenencia de Mauricio Duarte. Como cucuteño, siente y defiende este escudo con orgullo, entrega y sacrificio, valores que lo han convertido en un referente y en un baluarte de nuestra institución. Nuestro capitán hace parte de la historia del Cúcuta Deportivo; en estos momentos de dificultad, recibe el respaldo absoluto de la institución, sus compañeros y quienes creemos en su liderazgo. Hoy más que nunca permanecemos unidos, enfocados en nuestro principal objetivo: mantener la categoría y seguir representando con orgullo al Cúcuta Deportivo en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano”.