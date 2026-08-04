[Video] Jaime Peralta, del Cúcuta, señalado de provocar a hinchas de Bucaramanga y golpear a un trabajador del club

El empate 1-1 entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo sigue dejando polémicas. Ahora el centro de la controversia es Jaime Peralta, delantero del conjunto motilón, quien es señalado por presuntamente provocar a la afición local y por una supuesta agresión a un trabajador vinculado al club santandereano.

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Peralta, atacante cucuteño de 21 años, abrió el marcador para el equipo visitante a los 13 minutos del primer tiempo en el compromiso correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Más tarde, Emerson Batalla igualó para Bucaramanga al minuto 15.

Al finalizar el encuentro, comenzaron a circular videos en los que se observa al delantero dirigirse hacia el túnel de vestuarios junto a sus compañeros. En ese trayecto realizó su tradicional celebración, imitando a un indio motilón lanzando una flecha, un gesto muy representativo de la identidad del Cúcuta Deportivo.

Video del gesto de Jaime Peralta a hinchas de Bucaramanga

Varios aficionados del conjunto leopardo interpretaron esa acción como una provocación directa hacia la tribuna local, especialmente por el contexto de tensión que suele rodear al partido entre Bucaramanga y Cúcuta.

La situación tomó un giro aún más delicado cuando surgió una versión sobre una posible agresión posterior al partido. El periodista Arley Deportes publicó en su cuenta de X que “Jaime Peralta, delantero del Cúcuta Deportivo, será reportado por el comisario del partido por haber golpeado en la cara a un trabajador de la logística luego del partido. Adjuntan foto y testimonios que comprueban la denuncia. Seguramente será sancionado”.

Hasta el momento, ni la Dimayor, ni el Cúcuta Deportivo, ni Atlético Bucaramanga han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la presunta agresión, por lo que la información se mantiene en el terreno de la denuncia periodística y de los reportes que habrían sido entregados al comisario del encuentro.

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Jaime Peralta, nuevamente en medio de la polémica

Jaime Peralta es considerado uno de los delanteros jóvenes con mayor proyección surgidos de la cantera motilona. En su carrera ya tuvo pasos por Independiente Medellín y San Lorenzo de Argentina, aunque también ha estado envuelto en episodios relacionados con problemas disciplinarios, aspecto que ha generado preocupación alrededor de su desarrollo profesional.

Se espera que en las próximas horas la Dimayor revise los informes arbitrales y del comisario del partido para determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra el atacante del Cúcuta Deportivo por lo ocurrido tras el clásico disputado en el Estadio Américo Montanini.