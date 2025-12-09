Cúcuta tomó decisión para el 2026: habrá nueve contrataciones

Sin duda alguna, el Cúcuta Deportivo tiene que armarse de la mejor manera y de la forma más competitiva posible para poder mantener la categoría en la primera división. El ascenso se celebró, pero el objetivo, más allá de clasificar a los cuadrangulares será nada más ni nada menos que evitar el descenso.

Con el ascenso, Cúcuta aspira quedarse en la primera división, para ello tendrán que reforzarse y ya arrancaron las primeras gestiones en mantener la base que logró ascender. De hecho, a diferencia de Jaguares de Córdoba que cesó a Álvaro Hernández días después de confirmar su participación en la Liga BetPlay, los cucuteños blindaron a Nelson ‘Rolo’ Flórez.

Afortunadamente llegaron a un acuerdo para mantener al entrenador que gestó el ascenso y Nelson Flórez seguirá dando de qué hablar con la necesidad de afianzarse en la primera división. En ese sentido, se espera que lleguen contrataciones, y podrían llegar varias caras nuevas para afrontar el torneo.

LA PRIORIDAD EN EL MERCADO DE FICHAJES DE CÚCUTA DEPORTIVO PARA LA LIGA BETPLAY

De acuerdo con información del periodista argentino, Mariano Olsen, el Cúcuta ya está gestionado la incorporación de nueve jugadores para intentar llegar lejos en el primer semestre, y en plano general, para salvarse del descenso, dado que en la tabla arrancarán comprometidos en ese tema.

La idea de la institución después de confirmar la continuidad de Nelson el ‘Rolo’ Flórez es reforzar todas las líneas. Seguramente mantendrá la base y traerá uno que otro jugador para afrontar el año.

Por ahora no se sabe qué nombres traerán, pero se espera que sean nueve o más futbolistas para poder tener recambio en cada posición para afrontar la Liga BetPlay 2026 en el primero y segundo semestre con la necesidad de sellar su estadía en la primera división al final de la temporada.

Si llega esa cantidad de jugadores, tendrán que ser jugadores de calidad, pues, la cantidad no afirma que vayan a quedarse en la máxima categoría. Habrá que esperar qué nombres traerán y qué jugadores continuarán dentro de la institución. Nelson Flórez admitió en Caracol que habrá varias salidas por terminación de los contratos de la plantilla.

EL PROBLEMA QUE TENDRÁ EL CÚCUTA PARA EL 2026

Con el regreso a la primera división, Cúcuta tiene que hacer varios cambios, no solo en lo deportivo, sino en lo estructural y en su estadio. El General Santander regresará a la escena. Uno de los recintos deportivos más grandes del país y con mucha hinchada volverá.

Sin embargo, el estadio deberá ser intervenido en varias cosas. Lo primero es que ha presentado fallos estructurales en la iluminación que no cuenta con los requisitos deseados. Además, hay otras cosas dentro de las instalaciones del General Santander como los baños y tribunas que están en muy mal estado. Tendrán que invertir en fichajes y en estos arreglos para competir en el 2026.