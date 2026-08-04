Este martes 4 de agosto, el Deportivo Independiente Medellín se ve las caras con el Deportes Tolima por la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.

El partido empezó agitado

Al ser local el conjunto pijao, que es dirigido por Sebastián Oliveros, el compromiso se lleva a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro, que no cuenta con una buena presencia de aficionados.



El partido arrancó con todo. No iban ni 30 segundos cuando el Deportivo Independiente Medellín se puso en ventaja en el marcador. El equipo local trataba de salir desde el fondo, pero Homer Martínez se equivocó.

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El gol de Cataño

Daniel Cataño aprovechó el garrafal error y, viendo que el portero Miguel Ortega estaba descolocado, remató a la portería y mandó la esférica al fondo de la red. El mediocampista ofensivo celebró a rabiar el tanto.

El ‘poderoso de la montaña’, que es dirigido por Luis Amaranto Perea, como es bien sabido, quedó eliminado hace unos días de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

El Dim marcha bien

Hasta el momento, el Deportivo Independiente Medellín marcha con puntaje perfecto en lo que va de la liga colombiana del segundo semestre del año. El conjunto paisa, con esta victoria parcial, suma 9 puntos.



En la primera jornada, la escuadra roja venció al Deportivo Pasto y luego, en un cotejo reñido de inicio a fin, se impuso por la mínima diferencia ante el Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero.





