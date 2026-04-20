En las horas de la noche del domingo 19 de abril, América de Cali y Millonarios FC se vieron las caras en uno de los grandes clásicos de la primera división del fútbol profesional colombiano.



El compromiso se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, de la capital del Valle del Cauca, y correspondió a la jornada número 17 de la liga colombiana del primer semestre del año.



Este era un compromiso en el que ambos equipos tenían que salir a ganar, esto por la necesidad de puntos para conseguir la clasificación. Se espera un duelo, en la previa, entretenido de inicio a fin.

Ganó América

Y bien, atractivo sí fue el cotejo y América de Cali fue el equipo que dio el golpe sobre la mesa y se quedó con el vital triunfo. El cotejo quedó 3 goles a 1. Los hinchas ‘escarlatas’ celebraron a rabiar la victoria.



Pero dejando de un lado el resultado, cabe mencionar que en un tramo del juego se presentó una acción que dejó preocupados a los aficionados del equipo azul de la capital del país.



De manera accidental, Dany Rosero, defensa central del club caleño, se chocó con Radamel Falcao García, centro delantero de Millonarios FC. Tras el golpe, el ‘tigre’ no pudo seguir en la cancha.

La situación de Falcao

El exjugador del Atlético de Madrid de España y del Manchester United de Inglaterra, incluso, tuvo que ser trasladado a una clínica en Cali por el fuerte impacto que sufrió en su cabeza.



Fabián Bustos, director técnico de la escuadra ‘embajadora’, dijo tras el compromiso que, aunque no hay parte oficial sobre lo que le pasó a Falcao García, es posible que el delantero haya sufrido una fractura en la mandíbula.



“Parece que tiene una fractura en la mandíbula. Lo que sé y puedo decir es que al doctor ya le avisaron. Obviamente, digo parece, porque no hay nada oficial o confirmado, pero hay un alto porcentaje de que sea eso”, afirmó el argentino.

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Palabras de Rosero

Además de Bustos, el mismo Rosero, en zona mixta, rompió el silencio. El central le pidió disculpas al ‘tigre’. “Como se lo dije en la cancha, que me disculpara, son momentos, mil disculpas, ojalá no sea grave”, manifestó Dany. Se espera que en las próximas horas se haga oficial el parte médico del artillero.