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David González anunció un "nuevo comienzo" en América tras victoria sobre Bucaramanga

América de Cali llegó a 24 puntos, después de derrotar a Bucaramanga en la fecha 15 de la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
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Liga Betplay 2026
Apertura - Fecha 15
América de Cali América de Cali
Finalizado
2 - 0
Atlético Bucaramanga Atlético Bucaramanga
Estadísticas del partido

América de Cali sumó un valioso triunfo este jueves 2 de abril al derrotar con marcador de 2-0 a Atlético Bucaramanga en partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

El triunfo le permitió al conjunto escarlata afianzarse en el grupo de los ocho al llegar a 24 puntos.

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David González destacó el rendimiento

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el director técnico David González destacó el rendimiento de sus dirigidos y además valoró la efectividad.

"Encontramos las ventajas en el primer tiempo, pero en el segundo Bucaramanga estaba necesitado", dijo.

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Un "nuevo comienzo"

González destacó que la victoria sobre Bucaramanga le servirá a América para tener un nuevo comienzo de cara a la recta final de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay y el inicio de la fase de grupos en la Copa Conmebol Sudamericana.

"Lo de hoy es muy bueno. Es un nuevo comienzo para la seguidilla de partidos que se nos vienen en abril", afirmó.

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Manejar las cargas

Finalmente, David González reconoció que administrará los minutos y cargas de los jugadores en América, teniendo en cuenta que en abril jugará hasta ocho partidos.

"Tenemos en abril ocho partidos, viajes y todos tenemos que estar listos y disponibles. Seguramente los minutos y los cambios van a ir siendo gradualmente distintos", dijo.

En esta nota

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