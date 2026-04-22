Santa Fe tendrá ‘polémico’ regreso para enfrentar al Pasto en Liga BetPlay

Sin duda alguna, no será para nada sencillo para Independiente Santa Fe que tendrá que medirse nada más ni nada menos que con el Deportivo Pasto. Los dos clubes tienen obligaciones diferentes y con realidades que no se parecen las unas y las otras.

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Por un lado, el Deportivo Pasto quiere seguir en la segunda casilla de la tabla de posiciones, mientras que, Independiente Santa Fe necesita sumar de a tres en estas dos salidas que le quedan para intentar clasificar, siempre y cuando se presenten algunas condiciones por la diferencia de gol que será vital.

Afortunadamente, Santa Fe consiguió mejorar ese componente tras golear al Cúcuta Deportivo y ahora irá al Estadio Departamental Libertad para buscar los tres puntos. Para este compromiso en condición de visitante, los cardenales contarán con importantes regresos a la nómina de convocados. Sin embargo, uno de ellos es un jugador resistido por la hinchada.

EL ‘POLÉMICO’ JUGADOR QUE REGRESARÁ A LA NÓMINA DE SANTA FE

Seguramente, Pablo Repetto espera tener a sus mejores fichas en estos dos partidos que restan para sellar la clasificación a los Play-Offs de la Liga BetPlay. Antes del duelo ante el Cúcuta Deportivo, Santa Fe confirmó que ni Luis Palacios ni Edwin Mosquera estarían en la convocatoria por un virus.

Esto forzó a que Pablo Repetto pusiera un equipo con Omar Fernández Frasica y Yeicar Perlaza como extremos. Ambos interiorizaron y el equipo fluyó con Franco Fagúndez como el creador de juego que dio una asistencia y marcó un gol. Fue uno de los partidos que gustó más a la afición por la contundencia del equipo.

Para el duelo contra Pasto, y, a falta de que salga la lista oficial de convocados, Miguel París afirmó en su cuenta de X que Luis Palacios ya se recuperó del virus y que estará en la nómina de jugadores para la fecha 18. Omar Fernández Frasica presentó una molestia, pero no será impedimento para estar en la convocatoria.

Luis Palacios ha venido de menos a más con Santa Fe, pero todavía queda a deber en el ataque y en la marca cuando le ganan la espalda a Helibelton Palacios. Es de los futbolistas más resistidos por la afición y el equipo fluyó bien sin el ex Once Caldas. Sin embargo, volvió a la lista y seguramente sería titular.

UNA BAJA PARA ENFRENTAR AL PASTO

En el departamento médico estaban Luis Palacios y Edwin Mosquera, ambos por el virus. De acuerdo con lo informado por Miguel París, los dos jugadores habían regresado el martes a los entrenamientos. Palacios regresó a la convocatoria, y en el caso de Mosquera, el ex Millonarios no estará como opción ante el Pasto.

Habrá que esperar las otras fichas en la convocatoria, pues, normalmente, la lista oficial sale el mismo día del partido. En ese sentido, no se esperarían muchos cambios en la nómina con respecto a los anteriores jugadores que han hecho parte de los juegos fecha tras fecha.

LO QUE NECESITA SANTA FE PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Santa Fe depende de otros resultados y de sí mismo. Tendrá que enfrentar al Deportivo Pasto y a Internacional de Bogotá, este último, un duelo directo ante un club que también quiere sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I.

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En ese orden de ideas, los dirigidos por Pablo Repetto necesitan sí o sí ganar los seis puntos que le quedan para llegar a 29 unidades, y, esperar otros resultados, dado que hay otras instituciones que podrían llegar a 29 o pasar esa cifra de puntos para dejar sin opciones a los cardenales.