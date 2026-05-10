Por el partido de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año, América de Cali se enfrentó con Independiente Santa Fe de Bogotá en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.



El compromiso terminó 1 a 1. Para los cardenales marcó Hugo Rodallega y para los escarlatas convirtió Adrián Ramos. América, al ser local, estaba obligado a sacar un buen resultado, pero esto no pasó.

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Palabras de David

Tras el partido, David Salvador González Giraldo habló en conferencia de prensa y dijo, de cara al cotejo de vuelta, que con pase con intención puede causarle daño al equipo del uruguayo Pablo Repetto.

“Sabemos que con ciertas ubicaciones y con pases con intención podemos moverlos, generar espacios y hacerles daño. Pasó en el primer tiempo y también en el segundo. Se puede, definitivamente se puede. El martes va a ser el día para que esto salga”, expresó, sin rodeos, el entrenador.

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Igualdad positiva para Santa Fe

El empate, sin lugar a dudas, deja mejor parado a Independiente Santa Fe de Bogotá para la vuelta. Los capitalinos tendrán el plus de contar con el apoyo de sus hinchas. Habrá que esperar para conocer si lo mencionado por el estratega americano se cumple.



“Terminamos con un resultado que no era el que queríamos, pero es un resultado que nos deja completamente vivos a los dos para pelear en un gran partido el próximo martes”, añadió el director técnico en la charla con la prensa.

El gol de Hugo

“Definitivamente, el gol fue un golpe de esos que te deja tambaleando y te pone contra las cuerdas. Nos costó volver a entrar en el partido y cuando nos desesperamos, se nos hace más difícil encontrar el objetivo”, continuó sobre el tanto de Hugo Rodallega.



El encuentro de vuelta entre América de Cali e Independiente Santa Fe de Bogotá se llevará a cabo el próximo martes 12 de mayo. La pelota rodará a partir de las 8:30 p. m., hora cafetera.