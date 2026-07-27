América de Cali, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con una muy buena presencia de hinchas, jugó por la primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.

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América jugó en Bogotá

El equipo rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca se vio las caras, en condición de visitante, con Internacional de Bogotá. El duelo fue uno de los más entretenidos del fin de semana.



América de Cali se hizo fuerte y se terminó llevando la victoria por 2 goles a 0. Tras el compromiso, el director técnico del conjunto escarlata, David Salvador González, se pronunció en conferencia de prensa.

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Las palabras del DT

El entrenador hizo referencia al tema de los refuerzos rojos. “Hemos podido incorporar posiciones muy específicas, jugadores que necesitábamos para hacer que el equipo fuera más competitivo y tener un poco más de fondo y, cuando estemos bien adentro de la temporada, podamos tener opciones, que el equipo no se resienta cuando existan suspensiones o lesiones. Que existan dos jugadores en cada posición y que cualquiera pueda jugar en cualquier momento, que haya una competencia sana. La distribución de minutos va a ser clave tanto para el nivel como para la salud de los jugadores”, dijo, sin rodeos.



En este mercado de fichajes, entre otros jugadores más, al América de Cali han llegado jugadores como Luis Quiñones, Brayan Córdoba y Yani Quintero. Quiñones debutó este domingo y mostró un buen nivel.

¿Cómo le irá al América en el segundo semestre?

El DT americano habló también sobre el debut. “La clave es comprometernos. Para que este tipo de cosas signifiquen goles y signifiquen triunfos, porque eso llena de confianza no solo a los jugadores y los que estamos adentro, sino a la gente que empieza a creer. Hay que asumir ese compromiso de seguirlo haciendo. Seguramente habrá partidos en los que, por situaciones del fútbol, no saldrán las cosas, pero esa va a ser nuestra intención en cada partido y en cada estadio donde juguemos”, expresó.



“El primer ítem que quisimos cambiar en este semestre es el del rendimiento de visita; si bien se ganaron varios partidos de visita, fue donde más nos costó y más nos marcaron. Hoy trabajamos en eso, para ser más competitivos como visitantes. Hoy es un gran inicio para ese ítem, que es ganar en una plaza que para nosotros es muy bonito ver el estadio como lo vimos hoy y además sacar el arco en cero. Otro ítem es tratar de concretar más opciones; el semestre pasado hicimos varias opciones y nos quedamos cortos en el porcentaje de efectividad”, sentenció, entre otras cosas más.