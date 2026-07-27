Experto dice si penal a favor del América estuvo mal convalidado

El domingo 26 de julio, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con una muy buena presencia de hinchas, Internacional de Bogotá recibió al América de Cali. El compromiso empezó a las 2:00 p. m., hora colombiana.



El cotejo correspondió a la primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año que, precisamente, arrancó este fin de semana. El encuentro estuvo entretenido de inicio a fin.

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2 a 0 ganó el América

América de Cali fue superior a su rival en diferentes aspectos y terminó llevándose la victoria por 2 goles a 0. Ambos tantos se presentaron en el segundo tiempo. Internacional de Bogotá pudo anotar, pero no contó con la eficacia necesaria.



La apertura en el marcador llegó tras una interesante acción colectiva. Al minuto 52, el extremo Tilman Palacios, que había empezado el duelo desde el banco de los suplentes, apareció para marcar. El estadio, en el que había más hinchas de la escuadra escarlata, celebró a rabiar.

Un penal polémico

El segundo tanto del equipo dirigido por David González arribó al minuto 62 y fue desde el punto penal. Yeison Guzmán se plantó al frente de la esférica y no falló, la envió hacia el sector derecho de la portería rival y sentenció el triunfo de su club.



La jugada de este penal, precisamente, generó polémica en muchos amantes del FPC. Luis Quiñones, del América, presionaba al portero del Inter, Kevin Cataño, y logró rosarle la esférica. El guardameta, tratando de evitar que su rival alcanzara la bola, lo sujetó. El juez central del compromiso, Álvaro Meléndez, pitó el penal de inmediato. Algunas dicen que era falta y otras que no.

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Experto se pronuncia

La polémica fue abordada por un experto, quien, tras hacer su respectivo análisis, señaló que el penal fue bien convalidado por el árbitro del juego. El video de la acción, cabe mencionar, tomó fuerza a través de las diferentes redes sociales.

“ES PENAL: Correcto Álvaro Meléndez sancionando penal a favor de América en esta acción. Cataño sujeta al delantero visitante y se lo saca de encima en medio de la disputa. Se hace aún más increíble que no hayan dado penal en la de ayer del Medellín”, se indicó en la cuenta de X El Var Central.