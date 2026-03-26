David González no ocultó la tristeza tras el empate de América: "Uno sale golpeado"

Este miércoles 25 de marzo se terminó la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I con la visita de Llaneros al Estadio Pascual Guerrero. Un América que tuvo las opciones en condición de local, creó bastantes opciones para vulnerar el arco del mexicano Miguel Ortega que defendió la portería para evitar la derrota.

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El punto le sirve a Llaneros que necesitaba sumar de a tres para meterse en el selecto grupo de los ocho. Sin embargo, esta paridad, por lo menos permite salvar una unidad necesaria en el Pascual Guerrero y seguir vivos con las opciones de clasificar y con miras a la tabla del descenso.

A lo largo de los 90 minutos, América tuvo más opciones para romper los ceros. Miguel Ortega se vistió de héroe para cerrar la portería en una oportunidad de Jan Lucumí que cabeceó un centro de Omar Bertel y, tras el pique en el suelo, el mexicano salvó al córner.

Además de la actuación del mexicano, la falta de definición también fue determinante para que el partido quedara en ceros. Para el próximo partido, David González no podrá contar con Cristian Tovar, defensor central que salió expulsado sobre el final. En la rueda de prensa, González analizó y lamentó los fallos que conllevaron a la igualdad.

DAVID GONZÁLEZ NO OCULTÓ LA TRISTEZA: "UNO SALE GOLPEADO"

El entrenador antioqueño analizó en rueda de prensa el punto conseguido, que, evidentemente lamentó por la no posibilidad de sumar de a tres en casa, “fue un partido que creo que en los primeros minutos pudimos haber hecho que fuera distinta la historia. En esos diez minutos tuvimos tres, cuatro oportunidades de gol que hubieran cambiado la forma de cómo el rival estaba jugando. Se intentó por muchas maneras, tuvimos oportunidades de gol, tuvimos tiros a portería y ya está. Es uno de esos días en el que uno sale golpeado porque era un partido ganable”.

Posteriormente, indicó que, “por las estadísticas se vio la superioridad que tuvimos. No se consiguen los tres puntos, hay que mirar hacia adelante, corregir lo que hay que haya que corregir y seguirlo haciendo bien”.

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El rendimiento de América preocupa de cara a sellar la clasificación con puntos perdidos, y David le puso la cara, “no lo considero así. Contra Tolima tuvimos la oportunidad de ganar el partido, con Águilas el primer tiempo no fue bueno, fue de trámite y la cancha no ayudó. Conseguimos el gol, llegó la expulsión y no se pudo hacer nada en el segundo tiempo. Hoy cambiaba mucho si se hacía un gol en los primeros minutos que cambiara el plan de Llaneros. No creo que sea para alarmarnos ni que estemos en una curva descendiente. Vamos a cumplir los objetivos”.

¿HAY PREOCUPACIÓN POR EL RENDIMIENTO DE LOS DELANTEROS EN AMÉRICA DE CALI?

Daniel Valencia fue el delantero ecuatoriano con el que se armó América de Cali. Arrancó con goles, pero ha bajado el rendimiento. Sobre esto, el antioqueño afirmó que, “lo que no era muy normal es que Daniel se hubiera acoplado tan rápido al juego. No hay que pensar que porque entró bien y se acopló ya está. Hace parte del proceso de acostumbrarse a sus compañeros, a una manera del equipo. Todos sabemos sus condiciones porque ya los demostró y esa confianza la tenemos y va a tener más oportunidades para meterla”.

Es también una pregunta más que certera en este momento del América, dado que, además de Daniel Valencia, el cuadro escarlata se armó con Tomás Ángel que no ha tenido la regularidad deseada. De hecho, no ingresó y podría estar en los otros partidos como titular o como revulsivo.

¿HAY PRESIÓN EN AMÉRICA? DAVID GONZÁLEZ RESPONDIÓ

Sin duda alguna, América de Cali es, tal vez el equipo con mayor exigencia por parte de los hinchas en el Fútbol Profesional Colombiano. Esto se ve reflejado en todos los partidos disputados por el cuadro escarlata. Cuando las cosas no van por el mejor camino es cuando se nota más esa presión.

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David González indicó que, “es la misma presión que había en el primer partido y ganamos 3-0. Es la misma presión de todos los partidos. Algunos partidos se ganan, otros se empatan como hoy. La presión siempre está y más en un equipo como el nuestro. Estamos acostumbrados a vivir bajo esa presión y a responder bajo esa presión. Hay días que el balón entra y otros que no”.