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Colombia

Estos serán los rivales de Nacional y Santa Fe en las semifinales de la Liga

Ambos clubes eliminaron con categoría a sus rivales de cuartos.
Carlos Cañas
Nacional y Santa Fe.
Nacional y Santa Fe. // @nacionaloficial/@SantaFe

Este martes 12 de mayo, se llevaron a cabo dos partidos de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. Entre ambos se marcaron una buena cantidad de goles.

Primero, Atlético Nacional de Medellín recibió en el estadio Atanasio Girardot a Internacional de Bogotá. El duelo quedó 7 goles a 1 a favor del verdolaga. El global terminó 9 a 2. Fue una verdadera lluvia de tantos.

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Palabras de Matheus

“Es fundamental estar todos unidos y lograr los objetivos, paso a paso. La gente cree, la gente en la tribuna contagia, y nosotros, sabiendo el plan de juego, hacemos la diferencia para montarnos en el partido”, dijo Matheus Uribe tras el duelo.

“Venimos de situaciones adversas, pero seguimos intentándolo con la determinación que nos da este resultado. Jugadores, hinchas, todos, representaron las intenciones del club. Nos da alegría que nuestra gente haya podido celebrar esta victoria. Nos pone muy contentos cerrar el partido como lo hicimos. Sin duda es fruto del trabajo y dedicación”, añadió, por su parte, Diego Arias.

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El rival de Nacional

Atlético Nacional de Medellín va a enfrentar en las semifinales al vencedor de la serie entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima. El equipo de Ibagué ganó en la ida por la mínima diferencia.

Después del Nacional vs. Inter, en el estadio Nemesio Camacho El Campín chocaron fuerzas Independiente Santa Fe de Bogotá y América de Cali. La ida, en territorio caleño, había terminado 1 a 1.

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El rival de Santa Fe en semis

La llave estaba abierta, pero la localía le daba un plus al cardenal. Y bien, los dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto también golearon a su rival. Santa Fe venció al escarlata 4 a 0. El global acabó 5 a 1.

En las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año, Independiente Santa Fe de Bogotá se enfrentará con el vencedor de la serie Once Caldas de Manizales y Junior de Barranquilla. El tiburón tiene la ventaja de un gol.



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