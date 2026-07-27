David González recibió mala noticia en América: se confirmó baja sensible

Arrancaron las emociones de la Liga BetPlay 2026-II para el América de Cali que logró sacar una buena victoria en el campeonato en condición de visitante. En el Estadio El Campín enfrentaron a Internacional de Bogotá con un escenario que era más escarlata que cualquier otra cosa.

América se quedó con una victoria cómoda en Bogotá gracias a los goles de Tillman Palacios y de Yeison Guzmán. Sin embargo, desde los primeros minutos del compromiso llegó la primera preocupación del segundo semestre para David González y sus dirigidos por una nueva baja.

Sobre los primeros minutos de la parte inicial, América de Cali sufrió por una dura entrada de Larry Vásquez, que, aunque toca balón, también se llevó a Jhon Murillo a los 18 minutos. El extremo venezolano intentó ingresar nuevamente al campo de juego, pero no pudo mantenerse en la cancha.

LA LESIÓN DE JHON MURILLO QUE COMPLICA AL AMÉRICA

Ese duro golpe empieza a dar de qué hablar en el América de Cali por una dura baja de Jhon Murillo que estaba siendo influyente en la pretemporada contra Santos Laguna con un gol y en el partido frente al Real Cartagena por la Copa BetPlay siendo titular.

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Parecía que el semestre del venezolano iba por un buen camino hasta que llegó esa lesión. De acuerdo con la información de Leonel Cerrudo, Jhon Murillo sufrió un esguince leve de tobillo. Afortunadamente para David González, no parece algo grave.

La preocupación fue más por la inflamación del tobillo afectado durante el partido ante Internacional de Bogotá. Habrá que esperar cómo evoluciona el extremo, pero según la información de Harold Caicedo de Zona Libre de Humo, Murillo se perderá por lo menos una semana.

En ese orden de ideas, América tendrá que buscar reemplazo de Jhon Murillo para los partidos ante Real Cartagena el próximo miércoles 29 de julio por la Copa BetPlay en condición de visitante y la segunda fecha de la Liga contra Boyacá Chicó en Cali.

EL REEMPLAZO DE JHON MURILLO EN LOS SIGUIENTES PARTIDOS

Jhon Murillo estaba siendo recurrentemente titular en este comienzo del segundo semestre. El venezolano sufrió esta lesión y seguramente se perderá los próximos dos partidos que vienen para el América de Cali.

David González tendrá que buscar el reemplazo ideal del venezolano y todo parece indicar que ese jugador será Tillman Palacios. El canterano ingresó en lugar de Jhon Murillo y apareció en el marcador con un gol para abrir el marcador contra Internacional de Bogotá.

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Además de la posibilidad de alinear a Tillman Palacios para cubrir la ausencia de Jhon Murillo, América también podría utilizar a su nuevo fichaje, Edson Tortolero que llegó como refuerzo internacional. El venezolano viene de ser uno de los goleadores de Carabobo en Venezuela y apuntaría a tener sus primeros minutos en el segundo semestre.

Aparte del tema de la lesión del extremo, David González tiene todavía una preocupación que todavía no le encuentran solución. Por ahora, el club no ha cumplido con la prioridad en el mercado de fichajes y es la necesidad de contratar a un centrodelantero.