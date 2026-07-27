Lorenzo recibe apoyo en Selección Colombia: referentes reaccionan a la renovación

Aunque había dudas tras el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Colombia ratificó el proyecto deportivo de Néstor Gabriel Lorenzo como director técnico en posesión. A partir de su renovación, se ha hablado bastante sobre la nueva generación que tendrá el combinado nacional en las próximas convocatorias.

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Néstor Lorenzo logró meter a Colombia en una nueva final de Copa América, que infortunadamente perdieron contra Argentina. Además, selló la clasificación al Mundial de manera anticipada y en la tercera casilla de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Federación Colombiana de Fútbol se mantuvo con la decisión por los buenos números de Néstor Lorenzo. Dirigió 51 partidos, 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Fue décimo en el Mundial y obtuvo un rendimiento del 68,3%. Tras el comunicado de renovación, Jefferson Lerma y Yerry Mina se refirieron a la continuidad del argentino.

JEFFERSON LERMA Y YERRY MINA DIERON SU APOYO A NÉSTOR LORENZO

Sin duda alguna, Jefferson Lerma se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la Selección Colombia. El mediocentro del Crystal Palace es indiscutible titular y cuando Lerma no está en el campo de juego se nota su ausencia.

Por su parte, Yerry Mina apenas sumó unos cuantos minutos contra Suiza en los octavos de final y dejó de ser uno de los titulares en la Selección Colombia. Aunque hay realidades distintas entre los roles de ambos jugadores, los dos se pronunciaron a favor de la renovación en entrevista con ESPN.

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Jefferson Lerma afirmó que, “a mí no me sorprende. Yo creo que sus números hablan por sí solo, entonces es la continuidad de un proyecto porque tampoco está bien cada cuatro años estar cambiando de entrenador e iniciar un nuevo proyecto, tampoco es necesario, sabemos que durante todo este proyecto ha hecho cosas buenas, se ha acercado a cosas que no se veían durante mucho tiempo. Hay que creer y hay que apoyar".

Mientras que el defensor central sentenció que es una buena elección, “el profe ha venido con una identidad de juego importante, la cual no clasificamos al Mundial pasado, pero sí a este e hicimos una buena presentación. En la Copa América llegamos a la final, lastimosamente no se nos dio el título, pero estuvimos ahí.

Hemos venido creciendo, eso quiere decir que estamos haciendo algo bien y algo bien está haciendo el profe, tenemos que seguir por ese camino que es de proceso. Si tú ves a la Selección Argentina, antes de quedar campeón de la Copa América y la Copa del Mundo, tuvo varias caídas, entonces hay que seguir creyendo y seguirle apostando con el talento y el futuro que tenemos en Colombia, creo que estamos para cosas grandes".

JOHAN MOJICA TAMBIÉN RESPALDÓ A NÉSTOR LORENZO ANTES DE LA RENOVACIÓN

Después del Mundial, Johan Mojica participó en un homenaje que hizo la Gobernación del Valle del Cauca a algunos jugadores de la Selección Colombia. También participaron Juan Camilo Portilla y Dávinson Sánchez.

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En el evento, el lateral izquierdo vallecaucano afirmó que Néstor Lorenzo debía continuar, y con él, un proceso exitoso tras la clasificación al Mundial. El jugador del Mallorca dejó claro que, “por mí que esté muchos años porque sabe trabajar, no solo en lo deportivo, sino en lo humano, por eso es un excelente entrenador y su cuerpo técnico”.

Johan Mojica también se refirió a la eliminación de Colombia, “nos vamos por penales, pero somos una selección que, con todo lo que jugamos, solo recibimos un gol. No perdimos, ganamos y empatamos, eso dice mucho del progreso que ha tenido la Selección”.