Nacional tendrá cuatro ausencias claves para recibir a Cúcuta

Después de la victoria de Atlético Nacional en Pasto en un duelo entre líderes, los antioqueños lograron llegar a 30 unidades y sellaron la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I. Sin torneo internacional por la eliminación en Copa Sudamericana en manos de Millonarios, se enfocarán solo en el rentado local apostando por el título que los devuelva a la gloria y a la Libertadores.

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Para ese duelo contra el Deportivo Pasto, Atlético Nacional no tuvo a Juan Manuel Zapata por una lesión muscular del isquiotibial del muslo derecho. William Tesillo por una contusión en la rodilla derecha, ni tampoco con Simón García ni Juan Bauzá.

En el caso de Juan Manuel Zapata, el volante de Atlético Nacional regresará a entrenamientos para el miércoles 1 de abril, y seguramente no estará en el partido contra el Cúcuta Deportivo. De acuerdo con el departamento médico, Juan Bauzá regresó a entrenamientos el domingo 29 de marzo y podría ser de la convocatoria. Sin embargo, hay cuatro bajas sensibles por acumulación de tarjetas amarillas.

LAS CUATRO BAJAS SENSIBLES DE ATLÉTICO NACIONAL PARA ENFRENTAR A CÚCUTA

Se acerca la fecha 15 con el partido en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional contra el Cúcuta Deportivo. Para este encuentro, William Tesillo regresaría al ya haber pagado la fecha de sanción por la expulsión que se ganó contra Millonarios. La pagó con Internacional de Bogotá y luego, una lesión lo dejó afuera con Pasto.

William Tesillo regresará a esa zaga defensiva que se verá muy afectada para la fecha 15 contra el Cúcuta Deportivo. Nacional se quedará sin laterales por el costado derecho e izquierdo, pues, Andrés Felipe Román y Milton Casco sumaron cinco amarillas y tendrán que pagar una fecha de sanción.

Por su parte, en la delantera, Alfredo Morelos también se ganó una tarjeta amarilla contra el Deportivo Pasto y no podrá estar en el encuentro frente a Cúcuta Deportivo. Sumado a las anteriores bajas en defensa y en el ataque, la creación se verá afectada con la penalización a Edwin Cardona.

LO QUE SE JUEGA NACIONAL ANTES DE LOS PLAY-OFFS

Atlético Nacional lidera la tabla de posiciones con 30 unidades y tendrá que seguir por esa misma línea para seguir dando de qué hablar en el rentado local para llegar con más fuerzas en busca de pelear el título en este primer semestre de la Liga BetPlay.

Además, Nacional empieza a ver todas las tablas decisivas. No solo la de posiciones general para llegar a las fases finales que ya se convirtió en el primero y hasta ahora, único equipo en llegar a esa instancia, sino que deberá estar viendo la reclasificación.

En caso de no lograr el título en alguno de los dos semestres de este 2026, la tabla de la reclasificación le podría dar un boleto para disputar la Copa Libertadores, siempre y cuando ocupe las primeras dos plazas. Si eso sucede, tendría que disputar la fase previa que no sería lo más deseado.

ALFREDO MORELOS PERDERÍA TERRENO COMO GOLEADOR EN LA LIGA BETPLAY

Ante la ausencia de Alfredo Morelos para este encuentro ante el Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional perderá al goleador del equipo y al segundo de toda la Liga BetPlay que sigue compitiendo para tomar el liderato en ese ranking de artilleros que, por ahora, domina Andrey Estupiñán del Deportivo Pasto con diez anotaciones en 12 encuentros.

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Para cubrir la zona de Alfredo Morelos, seguramente estará Cristian ‘Chicho’ Arango que recibiría una nueva titularidad en este semestre. Por su parte, en las bandas por la ausencia de Andrés Román estará Cristian Uribe y por la izquierda sin Milton Casco estará Samuel Velásquez.