Carrascal no ocultó su molestia en Medellín vs América: "Esto no puede pasar más"

Fecha 14 de la Liga BetPlay y poco a poco se empieza a cerrar las posibilidades de sellar las clasificaciones para los Play-Offs. América de Cali poco a poco se ha ido quedando con esa necesidad de meterse en la siguiente fase de manera anticipada.

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Y es que, América aspiraba sacar una victoria en condición de visitante contra el Deportivo Independiente Medellín que no iba a poner las cosas sencillas, dado que el equipo de Alejandro Restrepo está por fuera del selecto grupo de los ocho y deberá ganar casi todo lo que queda en juego para poder estar en Play-Offs.

América golpeó primero con un gol de Yeison Guzmán, pero en cuestión de últimos minutos, los cambios de Alejandro Restrepo dieron resultado con el ingreso de José Ortiz. El defensor central marcó dos goles para remontar el compromiso y para sellar tres puntos valiosos.

Después del partido, Rafael Carrascal le puso la cara al resultado y habló sobre esas falencias que tuvo el equipo y que conllevó a esa derrota que deja a los escarlatas todavía dentro de los ocho en la séptima casilla con 21 unidades. El volante y capitán del América referenció que dejaron despertar a un equipo de pocas ideas.

RAFAEL CARRASCAL: “HAY QUE ASUMIR LAS CONSECUENCIAS”

Sin duda alguna, América no podía ceder puntos y menos en este tipo de partidos directos para sellar la clasificación a la siguiente fase. Los vallecaucanos perdieron una chance de oro para meterse en las primeras tres plazas de la tabla de posiciones y estar más tranquilos en esa necesidad de clasificar.

En un partido que estaba tranquilo para América con el gol de Yeison Guzmán, el juego llegó a los últimos minutos con un doblete de José Ortiz que le terminó dando la victoria a Medellín. Rafael Carrascal afirmó que, “hay que asumir las consecuencias de lo que pasó en los últimos minutos donde nos dormimos y dejamos levantar a un equipo que no tenía idea, que estaba buscando pelotazos, pero que no sabían cómo entrar. Estaban desesperados”.

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Además, dejó claro que, “nos dormimos en dos jugadas puntuales, pero tuvimos oportunidades para liquidarlo. Son muchas cosas que tenemos que corregir y hablarlas porque esto no puede pasar más. Era un partido redondo, pero esto es fútbol y la gente se va a recordar del triunfo del Medellín y no de todo lo que hicimos”.

DAVID GONZÁLEZ TAMBIÉN LAMENTÓ LA DERROTA

Además de Rafael Carrascal, el entrenador David González también se refirió a lo que llevó a la derrota del América de Cali. El antioqueño que pasó por el Medellín analizó a su exequipo, “es un equipo que, en esos contextos, cuando necesita buscar el gol con desesperación, tiene los hombres para hacerlo, sobre todo a través del juego aéreo”.

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Posteriormente, lamentó que los dos goles de Medellín vinieran de la misma forma a través de dos pelotas paradas. Sin duda alguna, los errores en marca se vieron por esas anotaciones de José Ortiz, “nos costó defender esas acciones. Perdimos la noción de los jugadores que quedaban en el área tras el rechazo y ahí se nos fue el partido”.