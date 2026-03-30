Yhorman Hurtado plantó a Tolima para jugar Copa Libertadores con otro equipo

El mercado de fichajes en Sudamerica se sigue moviendo de buena manera y los jugadores colombianos se convierten en protagonistas, tal como lo está haciendo Yhorman Hurtado, quien finalmente habría definido su futuro tras salir de Deportes Tolima en la presente temporada.

El lateral derecho habría terminado su vínculo con el equipo que dirige Lucas González y ahora estaría encaminado hacia Bolivia para jugar con uno de los más grandes, Always Ready, el cual también tendría la oportunidad de jugar la presente edición de la Copa Libertadores.

Yhorman Hurtado a una firma de ser fichaje de Always Ready

Sobre la situación específica sobre la salida del jugador de Deportes Tolima, el presidente del club tomó la vocería y aseguró que esta medida se tomó por inconvenientes personales por parte del futbolista: “Pues no lo quiero decir por micrófono, porque creo que no me corresponde y como lo decía hace un momento, tengo que respetar al ser humano. Yhorman tuvo algunos problemas personales, le hizo muy difícil competir con nosotros con los problemas personales que tuvo”.

César Camargo, el máximo dirigente del cuadro pijao, dejó en claro que espera que el jugador Yhorman Hurtado encuentre su próximo destino futbolístico tras quedar como agente libre y sus buenos deseos se habrían cumplido, ya que apareció el interés de Always Ready.

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Hurtado no se fue en buenos términos del Fútbol Profesional Colombiano, pero la vida le daría una nueva oportunidad para reivindicarse consigo mismo y sería justo con su primera experiencia en el fútbol internacional.

Yhorman sería la nueva contratación de Always Ready de Bolivia, equipo que disputará la Copa Libertadores como cabeza del grupo G. Según se dio a conocer, llegaría como agente libre, ya estaría viajando rumbo a Bolivia tras acuerdo mutuo con la institución y solamente haría falta la firma para hacer el fichaje oficial.

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¿Cómo le fue a Yhorman Hurtado con Tolima?

El lateral de 29 años arribó al conjunto tolimense en el semestre de clausura de la temporada 2023 tras su paso por Águilas Doradas. Desde entonces, tuvo la oportunidad de jugar 125 partidos, más de 10.000 minutos dentro del terreno de juego, en los cuales se pudo reportar con siete goles y seis asistencias.

¿Cuál es el grupo de Always Ready en la Copa Libertadores?

El club boliviano Always Ready quedó ubicado en el Grupo G de la Copa Libertadores 2026. En esta zona compartirá competencia con rivales de peso internacional: