David González tomó crucial medida con Jorge Soto: esto pasó en América

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I para el América de Cali que deberá recibir la visita de Independiente Santa Fe. Un duelo en el que necesitan sumar de a tres para recuperar la confianza después de esa derrota ante Atlético Nacional y para sumarse a la parte alta con diez unidades.

Infortunadamente para este compromiso, David González no podrá contar con importantes jugadores como Nicolás Hernández que recibió una tarjeta roja en el último encuentro frente a Atlético Nacional, y, además, tampoco estará un jugador vital en la estructura del entrenador antioqueño como Josen Escobar. La Comisión Arbitral no aceptó la reducción de la sanción y el mediocentro se perderá el juego.

Además de esas ausencias, David González fue muy serio a lo largo de la semana en ruedas de prensa hablando sobre algunos temas que tienen que ver con las transmisiones y las críticas que ha recibido por este momento de la temporada y por otros temas para este siguiente encuentro ante Independiente Santa Fe. El cambio más grande será en la portería.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ DAVID GONZÁLEZ CON JORGE SOTO

Para este compromiso, América de Cali podrá contar por primera vez con el delantero ecuatoriano, Daniel Valencia que acaba de llegar y que debutará como jugador escarlata. Valencia sería titular en el frente de ataque con esa necesidad clara de tener a un ‘9’ en el campo de juego.

El otro tema pasa por el brasileño Jean Fernandes. Jorge Soto tuvo un error grande en el juego ante Atlético Nacional y esto hace pensar bastante a David González. Sin embargo, antes de esa derrota que contó con una mala salida del guardameta, el entrenador reveló un cambio para los próximos partidos.

Se trata de la titularidad de Jean Fernandes, arquero que vino libre, pero que contó con experiencia en Cerro Porteño como su último paso profesional. Jorge Soto ha sido muy resistido por una afición exigente del América. La decisión ya estaba en mente de David González.

En rueda de prensa afirmó que, “me salgo de lo habitual que hago en las ruedas de prensa, hablé con los arqueros hace unos días, e independientemente de cómo le fuera a Soto en el partido pasado, decidimos que para el juego ante Santa Fe el titular será Jean Fernandes. Es una decisión que estaba tomada desde mucho antes”.

JEAN ESTÁ LISTO PARA SER TITULAR

Con esa noticia de la primera titularidad y la posibilidad de la rotación, Jean Fernandes reveló que, “yo estoy plenamente listo; me he entrenado a tope, no tengo ningún problema físico y estoy a la espera de recibir mi oportunidad”.

David González agregó a las palabras del brasileño que, “sí, efectivamente Jean está completamente listo para jugar y yo mismo lo he podido comprobar en los enfrentamientos; sin embargo, para esta decisión se toman en cuenta muchos factores y la realidad nos indica que nuestro titular Jorge Soto terminó atajando muy bien el año anterior, y arrancó de muy buena manera este 2026; por ahora la razón principal para inclinarme por él es esa; su rendimiento lo sostiene como titular”.

También dejó claro que esa decisión aplica con todos los jugadores que tiene en la plantilla y que cada uno debe estar preparado para jugar, “es algo que ya hablé no solo con los arqueros, sino con todo el grupo; ahora se viene una parte del campeonato donde, indefectiblemente, tenemos que empezar a rotar nómina porque debemos manejar muy bien las cargas de todo el equipo; quiero que todo el grupo tenga ritmo de competencia para usarlos cuando los necesite. Todos van a tener su oportunidad”.