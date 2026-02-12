David Ospina: Atlético Nacional reveló segundo reporte médico tras su lesión

A lo largo de estas cinco fechas de la Liga BetPlay 2026-I, Atlético Nacional no ha podido disputar la totalidad de sus compromisos y ya cuenta con tres encuentros aplazados ante Jaguares de Córdoba, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe. Apenas va a sumar su tercer partido enfrentando a Fortaleza en el Estadio Atanasio Girardot este jueves 12 de febrero.

Vea también: Se complica el debut del 'Chicho': Nacional tomó medidas en Liga BetPlay

Aprovechando esa agenda de partidos aplazados, Atlético Nacional jugó un amistoso ante el Inter Miami denominado ‘El Partido de la Historia’ que dio de qué hablar, y, que, infortunadamente, tuvo la lesión de David Ospina que tuvo que dejar el campo de juego. Ingresó en su lugar Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo que atajó la segunda mitad.

Para el compromiso ante el América, el club antioqueño confirmó el primer parte médico del arquero que avisaba, “lesión muscular en su pierna derecha, en evolución. Incapacidad a determinar según resultados de exámenes”. Bajo ese panorama, había que confirmar el tipo del golpe que había sufrido, pero no parece para nada grave.

NACIONAL CONFIRMÓ LA LESIÓN DE DAVID OSPINA: SEGUNDO PARTE MÉDICO

Este jueves 12 de febrero, Atlético Nacional enfrentará a Fortaleza en condición de local. Un vibrante partido en el que Diego Arias no contará con David Ospina, Eduard Bello, Samuel Velásquez ni Cristian ‘Chicho’ Arango. Podría ser el debut de Kevin Cataño en el arco o continuar con la experiencia de Harlen Castillo.

Le puede interesar: Millonarios derrotó a Águilas Doradas en la reapertura de El Campín

Como es habitual en las convocatorias de Nacional, el club actualiza el departamento médico si hay jugadores que tengan alguna lesión y que no puedan ser de la partida en dicho partido. Justamente, tras los exámenes a David Ospina confirmaron el tipo de lesión que tiene.

Se trata de una lesión muscular en pierna derecha de bajo grado. La única diferencia frente al primer parte médico es que dieron a conocer que no es un tema de mucha preocupación. De hecho, el club informó que ya está en adaptación de campo.

En ese orden de ideas, David Ospina no estará en este encuentro ante Fortaleza, pero seguramente Nacional lo recuperará en un partido clave frente al Deportivo Cali en condición de visitante el domingo 15 de febrero.

Habrá que esperar la recuperación en estos cuatro días restantes para el partido contra el Deportivo Cali con la ilusión y esperanza de poder tener al guardameta de Selección Colombia en la portería de Nacional. Además de Cristian ‘Chicho’ Arango, Samuel Velásquez y Eduard Bello.

Lea también: Falcao será sancionado por Dimayor tras el duelo Millonarios vs Águilas Doradas

El jugador que sí recuperó Diego Arias para recibir la visita de Fortaleza es Jorman Campuzano que hace parte de la lista de convocados y, seguramente, será inicialista en el mediocampo verdolaga.