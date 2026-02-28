Dayro le quitó la corona a Galván Rey; nuevo goleador histórico de Once Caldas

Una fiesta grande para la novena fecha gracias a un Once Caldas que se reafirma cada fecha como uno de los mejores clubes del primer semestre en busca del título que ya escasea para el cuadro albo. Además, sería el momento propicio nada más ni nada menos que para Dayro Mauricio Moreno Galindo.

Y es que, Dayro Moreno no se ha cansado de golpear los tableros, las estadísticas y los récords en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Se convirtió en el máximo goleador colombiano en la historia, en el máximo artillero de la Liga de Colombia superando a Sergio Galván Rey y perseguía volver a dejar atrás una marca del argentino.

Justamente, un viernes 27 de febrero quedará en el recuerdo de los hinchas de Once Caldas y de Dayro Moreno que logró voltear las estadísticas, y, por segunda vez en los últimos años, superó a Sergio Galván Rey como el nuevo máximo artillero de la historia del equipo de Manizales.

EL GOL DE LA HISTORIA PARA DAYRO MORENO

De taco, de cabeza, de pierna izquierda, de pierna derecha, de penal, de tiro libre, de todas las formas, Dayro Mauricio Moreno ha dado de qué hablar. En el partido de la fecha pasada ante Fortaleza que Once Caldas ganó 4-2 con doblete de Dayro, el nacido en Chicoral, Tolima alcanzó a Sergio Galván Rey con 171 anotaciones en el club.

Le faltaba nada más ni nada menos que un tanto para poder superar al argentino, a quien ya había sobrepasado en el momento en el que marcó el gol 225 en el FPC con clubes como Once Caldas, Millonarios, Junior, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga.

Poco menos de dos años después de esa estadística, Dayro Moreno fue titular ante el Boyacá Chicó en la fecha 9. Jefry Zapata marcó dos goles, mientras que el tolimense buscaba de todas las maneras anotar para poder llegar a la cifra de 172 tantos para superar a Sergio Galván Rey.

En la última jugada se le dio la oportunidad. Una falta sobre Michael Barrios en el área terminó como penal que, indudablemente, el de Chicoral lo iba a ejecutar. De gran factura marcó el tercero para llegar a 172 anotaciones y mantenerse como el máximo goleador en la historia de Once Caldas.

Una vez marcó, se fue a celebrar con la hinchada del Once Caldas y fue coronado como el rey. Son 172 goles, y esa cifra seguirá ampliándose con un Dayro Moreno que quiere seguir dando de qué hablar, pese a sus 40 años. Siempre ha sido sincero con su retiro y ha afirmado que no piensa en acabar su carrera en estos momentos.

La explosión de la hinchada de Once Caldas arropó a Dayro Moreno que logró dar el golpe en la historia del cuadro caldense. El tolimense se quedó con la gloria de ser el máximo goleador, y, además, será una cifra muy difícil de superar con 172 y seguramente serán más.