Once Caldas y Dayro dulces en la Liga BetPlay: goleada contra Boyacá Chicó

Arrancó la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I con la goleada de Millonarios ante el Deportivo Pereira. Luego, el viernes la jornada dio pie para un juego de mucha diferencia en la tabla de posiciones, del descenso y de nivel entre Once Caldas y Boyacá Chicó.

Fue un monólogo completo de Once Caldas que tuvo muchas llegadas al arco del Boyacá Chicó con un Emiliano Denis inspirado para salvar lo que más pudo para que la diferencia no fuera tan larga. Dayro Moreno, Jefry Zapata, Kevin Tamayo, Luis Felipe Gómez, entre otros jugadores albos tocaron puerta.

Sobre todo, durante la primera etapa, ese dominio de Once Caldas se vio en cada minuto del compromiso. De hecho, en los 45 minutos iniciales llegaron los dos goles de Jefry Zapata y sobre el final, Dayro Moreno convirtió de penal.

VICTORIA CÓMODA DESDE LA PRIMERA ETAPA A FAVOR DE ONCE CALDAS

Durante los 45 minutos iniciales, Once Caldas fue uno solo con llegadas desde los primeros nueve con Dayro Moreno en un disparo que Emiliano Denis atajó al córner. Los embates continuaron por medio de Dayro que llegó al área tras un centro de Jefry Zapata. El goleador definió y entre Denis y Juan Sebastián Palma despejaron la pelota.

Las acciones siguieron a favor de Once Caldas que no lograba traducir el dominio en anotaciones. Sobre los 29 minutos, Dayro, pero esta vez asociativo encontró a Luis Sánchez que no pudo controlar ni rematar con comodidad. Emiliano Denis llegó primero al balón.

Emiliano Denis salvó un remate de Felipe Gómez al córner, y, minutos después, aunque logró atajar un disparo de Dayro Moreno, en el rebote Jefry Zapata empujó la pelota al fondo con un certero cabezazo. Un partido cómodo, pero que debía tener mayor diferencia por la actuación del guardameta uruguayo.

Sin embargo, esa fórmula se repitió antes de terminar la primera parte con un centro de Juan David Cuesta para Jefry Zapata y su cabezazo se fue al fondo para aumentar la ventaja.

DAYRO SE FUE CON GOL Y UNO MÁS DE ONCE CALDAS EN EL MARCADOR

En la segunda mitad, Boyacá Chicó intentó tocar la puerta de Joan Parra con un remate de Ítalo Montaño que se fue por encima del larguero. Los boyacenses avisaban y a los 49 minutos tuvieron la más clara con un tiro libre de Yesus Cabrera. La inexorable ley del ex fue privada por el travesaño.

Pese a esto, los embates de Once Caldas continuaron, aunque Emiliano Denis no tuvo que actuar tanto por la labor defensiva de Boyacá Chicó negando cualquier opción. De hecho, para hablar de una jugada clara toca remontarse a los 79 minutos con un disparo de Robert Mejía que se desvió en un rival y pegó en el vertical.

Sobre el final, una infracción a Michael Barrios terminó con un penal que dejó a Dayro Moreno con la posibilidad de anotar su gol. No defraudó y celebró como un rey al ser máximo goleador del Once Caldas en la historia.

En la próxima fecha, Once Caldas visitará al Deportivo Cali y se perfiló a un punto de manera parcial de Internacional de Bogotá, mientras que Boyacá Chicó no sale del fondo de la tabla y tendrá que visitar al Deportivo Independiente Medellín en la próxima fecha.