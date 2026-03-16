Rodallega cuestionó a Repetto tras empate vs Alianza Valledupar; esto lanzó

Durante el 2025, Hugo Rodallega fue el gran goleador del año con 23 anotaciones, además de ser el mejor jugador de la temporada, de acuerdo con los galardones que se entregaron en la Gala de las Estrellas. Sin embargo, en este 2026 no ha podido romper los arcos.

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El nivel de Santa Fe no ha sido para nada bueno en este primer semestre del 2026 con apenas dos victorias, cinco empates y tres derrotas. Tienen un partido menos y se deberán poner al día cuando enfrenten al Deportes Tolima en abril. Pablo Repetto ha sido cuestionado por los aficionados pese a que quedó campeón de la Superliga BetPlay en enero.

Ese empate ante Alianza en el Estadio El Campín pegó fuertemente a los intereses de Santa Fe que esperaba respetar la casa y empezar a sumar de a tres en un momento clave para poder sellar la clasificación para los Play-Offs. El panorama se complica con solo 11 unidades de 30 posibles.

Con caras largas tras el empate en Bogotá, Hugo Rodallega pasó por la zona mixta y comentó qué es lo que está pasando en la zona ofensiva con la poca influencia que ha tenido de gol en este semestre. Su último tanto fue contra el Junior de Barranquilla en la Superliga.

LA QUEJA DE HUGO RODALLEGA SOBRE SU FALTA DE GOLES

Pasando 10 fechas para Santa Fe, Hugo Rodallega no sabe lo que es anotar el en el campeonato. Ahora se viene un calendario apretado con la Copa Libertadores y Pablo Repetto tendrá que enderezar este camino. Probar un nuevo funcionamiento puede ser una posibilidad para el cuerpo técnico.

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De hecho, en la zona mixta, Hugo Rodallega afirmó que, “es bastante preocupante se escapan dos puntos que se siente como una derrota. Esto ya no es de buscar culpables, somos nosotros los que debemos poner la cara. Entendemos la frustración del hincha estando aquí de local la gente que vino a acompañar esperaba que el equipo ganara después de tantos días”.

Luego, tiró pulla a lo que es el estilo que se está tratando de imponer, “obviamente nos preocupa y nos deja muy lastimados. El fútbol y este torneo es así. No me pongo de primero o no lo hago con esa intención, sino que cualquier delantero que quizás no tenga las opciones de gol se va a sentir frustrado y eso da a entender que quizás el funcionamiento no está dando lo adecuado para que uno pueda tener opciones de gol”.

Pablo Repetto no ha logrado convencer más allá del título conseguido ante el Junior de Barranquilla en la Superliga. En su formación ha tenido varios estilos con tres volantes de marca, una idea que le ha funcionado, pero siempre termina sacando a uno de esos mediocampistas.

Contra Alianza intentó cambiar el módulo pasando de los tres volantes a dos con Yilmar Velásquez y Jhojan Torres. Como ha sido la constante, le sirvió en el primer tiempo y fue en el segundo tiempo en el que se complicó bastante y le regalaron el balón completamente, aspecto que llevó al empate final.

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Santa Fe tiene que sumar de a tres y mejorar pronto para dejar atrás el mal momento que viven en la Liga BetPlay. En la siguiente fecha enfrentará al Deportivo Cali en condición de visitante y si llegan a perder se complicará claramente la clasificación que ya se ve lejana.