Decisión tomada para Inter Bogotá vs Nacional: ya hay estadio, fecha y horario

Todo apunta a que el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I se disputará tal como se había manejado inicialmente en los últimos días.

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Programación de Internacional vs Atlético Nacional

Deportes RCN pudo conocer que finalmente el compromiso quedó programado para el sábado 9 de mayo a las 4:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo, escenario habitual del conjunto bogotano durante la temporada.

Además, la Comisión de Seguridad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá tomó la determinación de que el encuentro se juegue sin público visitante, razón por la cual únicamente podrán ingresar aficionados identificados con Internacional de Bogotá.

La decisión termina ratificando las medidas que se habían conocido previamente y que inicialmente fueron rechazadas por Internacional, club que buscaba disputar este compromiso en el estadio El Campín y con presencia de hinchada de Atlético Nacional, teniendo en cuenta el importante ingreso económico que podría representar la taquilla.

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De hecho, el equipo bogotano había emitido un comunicado oficial en el que manifestaba que se encontraba evaluando sedes alternas en otras ciudades del país para ejercer como local en esta serie de cuartos de final.

Sin embargo, finalmente no aparecieron estadios disponibles para albergar el encuentro, por lo que la postura de la Comisión de Seguridad prevaleció y el partido se disputará únicamente con seguidores del conjunto capitalino en las tribunas.

Llama la atención que Internacional de Bogotá ha logrado llevar aficionados al estadio de Techo pese a tratarse de un club de reciente transformación institucional, teniendo en cuenta que cambió de propietarios, nombre e incluso de colores en los últimos meses.

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Hinchas de Nacional no podrán entrar a Techo

También se conoció que el sábado no estará permitido el ingreso de aficionados con prendas alusivas a Atlético Nacional, medida que buscará evitar inconvenientes de orden público durante el desarrollo del compromiso en Bogotá.

Vuelta de Nacional vs Inter Bogotá

La vuelta de esta llave se disputará el martes 12 de mayo a las 6:20 p. m. en el estadio Atanasio Girardot. El ganador de la serie enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Deportes Tolima y Deportivo Pasto.