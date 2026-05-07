Los tres colombianos que jugarán la final de competencias europeas en 2026

Poco a poco, las competencias más importantes de Europa están llegando a su final. La UEFA Champions League definió a los dos finalistas, la Europa League y la Conference League siguieron los pasos del torneo más prestigioso con los clubes que disputarán el título en 2026.

En la UEFA Champions League, hubo dos partidos atractivos. Arsenal a primera hora superó al Atlético de Madrid con un solitario tanto de Bukayo Saka, mientras que el PSG empató en Alemania con el Bayern Múnich gracias a Ousmane Dembélé y a Harry Kane que fueron los autores de la igualdad a un tanto.

Justamente, en esa final entre el Paris Saint-Germain y Arsenal habrá un colombiano dentro de la pelea por el título. Además, sería algo mucho más histórico, dado que los ‘Gunners’ nunca han ganado esta competencia y lograron clasificar después de 20 años de sequía.

CRISTHIAN MOSQUERA, EL COLOMBIANO QUE JUGARÁ LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Este partido que definirá al campeón de la Liga de Campeones de Europa tendrá como protagonista a Cristhian Mosquera. El defensor nacido en Alicante, España cuenta con raíces colombianas por su familia. Aunque representa a la ‘Roja’ en selecciones haciendo todo el proceso en la prejuvenil y en la juvenil, Luis de la Fuente ya le dio la oportunidad de foguearse en la absoluta.

Aunque se siente más español que colombiano por su trayectoria y por su nacimiento en Alicante, Cristhian Mosquera cuenta con nacionalidad de Colombia y podría ser el único jugador cafetero en levantar la Liga de Campeones en esta edición entre el Arsenal vs Paris Saint-Germain.

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Cristhian Mosquera no tenía pretensiones de representar a la Selección Colomba, pese a que tuvo la oportunidad en caso de que la Federación Colombiana de Fútbol o Néstor Lorenzo convencieran al defensor central que también puede jugar de lateral derecho.

Colombia dirá presente en la final de Champions League el 30 de mayo con el vibrante duelo entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. El defensor central representa a España y podría ser convocado para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

LOS DOS COLOMBIANOS QUE JUGARÁN LA FINAL DE LA CONFERENCE LEAGUE

Además de Cristhian Mosquera, Colombia será protagonista en otra de las finales de Europa. Por la Conference League, Crystal Palace enfrentó a Shakhtar Donetsk en una semifinal en la que encaminaron la clasificación en el partido de ida con un 1-3 a favor de los londinenses. En condición de local, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma sellaron la clasificación.

Daniel Muñoz fue vital en la clasificación para la final en una jugada en la que tomó un rebote que dejó el guardameta del club ucraniano. El lateral derecho envió un centro que se desvió en un rival y entró al arco del Shakhtar Donetsk. Jefferson Lerma entró en el segundo tiempo.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz tendrán la oportunidad de quedar campeones por primera vez en el plano internacional, mientras que los dos colombianos podrían ganar su tercer título desde que están en el Crystal Palace tras ganar la FA Cup y la Community Shield.

LOS DOS COLOMBIANOS QUE NO PUDIERON CLASIFICAR A LA FINAL

Cristhian Mosquera, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz representarán a Colombia en las finales de la UEFA Champions League y en la Europa League. Sin embargo, pudo haber un duelo de colombianos en la Liga de Campeones si el Bayern Múnich hubiese clasificado a la definición del título el sábado 30 de mayo.

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Luis Díaz pudo haber enfrentado a Cristhian Mosquera en la final de la Champions League. Mientras tanto, la UEFA Europa League es la única que no tendrá representantes de Colombia con la clasificación del Aston Villa y del Friburgo. No obstante, si el Braga llegaba a la final, Samy Merheg podía ser campeón.

Samy Merheg representa a la selección del Líbano, pero nació en Pereira. El colombo libanés no ha sido convocado a partidos con el primer equipo, seguramente no hubiese sido parte de la final, pero compone la plantilla del Braga cuando así lo requiera el entrenador. Por ahora, Samy juega en el equipo juvenil compitiendo en la Liga 3 en donde ha disputado diez partidos y lleva cuatro goles.