Definido el segundo clasificado a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I

Quedó definido el segundo de los ocho clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I, tras una nueva jornada que dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla.

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Pasto jugará los playoffs

Se trata de Deportivo Pasto, que aseguró su lugar en la siguiente fase luego de derrotar 1-0 a Deportes Tolima este viernes 10 de abril, en compromiso válido por la fecha 16 del campeonato.

El conjunto nariñense se hizo fuerte en el Estadio Departamental Libertad, donde logró imponerse en un partido cerrado y de pocas opciones claras de gol.

La única anotación del compromiso llegó a los 33 minutos del primer tiempo, gracias a una acción bien finalizada por Andrey Estupiñán, quien se convirtió en el héroe de la jornada para el equipo local.

Con este resultado, los dirigidos por Jonathan Risueño alcanzaron las 31 unidades en la tabla de posiciones, cifra suficiente para asegurar matemáticamente su presencia en los playoffs del primer semestre.

Además, Deportivo Pasto se ubica actualmente en la segunda posición del campeonato, solo por detrás de Atlético Nacional, que lidera con 34 puntos.

Tras el compromiso, Andrey Estupiñán, una de las figuras del equipo, habló ante las cámaras de Win Sports y destacó el objetivo colectivo del plantel para lo que resta de la temporada.

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Andrey Estupiñán reveló el objetivo de Deportivo Pasto

El atacante aseguró que la meta del grupo es conseguir un cupo a torneo internacional para la próxima campaña, objetivo que se fortalece con la clasificación anticipada a los cuadrangulares.

Deportivo Pasto, que sigue consolidando su campaña en la Liga BetPlay, ahora sueña con alcanzar su segunda estrella, recordando que la primera la consiguió en 2006 bajo la dirección técnica de Óscar Héctor Quintabani.