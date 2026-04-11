Santa Fe descartó a tres jugadores para el clásico ante Millonarios

Independiente Santa Fe ya comienza a definir su panorama de cara al clásico capitalino frente a Millonarios FC, en un compromiso válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay que se disputará el próximo domingo 12 de abril.

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El equipo cardenal no podrá contar con tres de sus jugadores, quienes ya están descartados para este importante encuentro en Bogotá.

Las bajas de Santa Fe para el clásico

Se trata de Mateo Puerta, Ewil Murillo y Yilmar Velásquez, futbolistas que no estarán disponibles por diferentes inconvenientes físicos.

En el caso de Mateo Puerta, el lateral continúa resentido por una lesión muscular, situación que le ha impedido entrenar con normalidad junto al resto del plantel.

Por su parte, Ewil Murillo sigue en proceso de recuperación tras una cirugía de rodilla, por lo que el cuerpo técnico ha optado por no apresurar su regreso a las canchas.

Entretanto, Yilmar Velásquez terminó con molestias físicas luego del compromiso ante Peñarol, lo que también lo deja por fuera de la convocatoria para el clásico.

Tres dudas de Santa Fe contra Millonarios

Adicionalmente, el cuerpo técnico estará atento a la evolución de Andrés Mosquera Marmolejo, Maximiliano Lovera y Yeicar Perlaza, quienes presentan molestias y serán evaluados en los próximos días.

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Detalles del clásico bogotano de este domingo

Cabe recordar que este compromiso se jugará el domingo 12 de abril a las 2:00 p. m. en el Estadio El Campín, y no contará con presencia de hinchas de Santa Fe, debido a una determinación de la dirigencia de Millonarios, equipo que oficiará como local.

Una vez finalice el clásico, Santa Fe deberá cambiar el enfoque, pues iniciará la logística para viajar a Brasil, donde enfrentará a Corinthians el miércoles 15 de abril, en condición de visitante, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.