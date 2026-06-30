Deportes Tolima anunció a su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

Deportes Tolima se prepara para la competencia del segundo semestre de 2026, en el que tendrá como gran reto la serie con Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Además del certamen internacional, el conjunto 'pijao' intentará luchar por el título de la Liga BetPlay, ya que en los últimos semestres ha quedado muy cerca conquistar la estrella.

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Tolima confirmó su primer refuerzos para el segundo semestre de 2026

Este martes 30 de junio, en medio de la incertidumbre como conocer el nombre del nuevo director técnico, Deportes Tolima dio a conocer a su primer refuerzo par el segundo semestre de 2026.

Se trata del mediocampista Luis 'Niche' Sánchez, quien llega al cuadro 'pijao', después de cumplir con destacados rendimientos con la camiseta de Once Caldas.

Sánchez salió de Once Caldas, luego de haberse terminado su contrato en condición de préstamo.

De esta manera, el mediocampista se puso bajo las órdenes de Fortaleza FC, club que era dueño de sus derechos deportivos y que negoció con Deportes Tolima para conseguir la transferencia definitiva.

Tolima ya tendría acordado a su nuevo técnico

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Después de la polémica salida de Lucas González, quien tomó la decisión de renunciar a su contrato para asumir como entrenador de Atlético Nacional, Deportes Tolima emprendió la búsqueda del nuevo director técnico.

En las últimas horas se ha dado a conocer que el equipo de Ibagué ya tendría todo acordado para vincular a Sebastián Oliveros, que se ha destacado como estratega de Fortaleza FC en los últimos años.