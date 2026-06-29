Lucas González rompió el silencio con el Tolima: “Siempre podrán contar conmigo”

Deportes Tolima fue el único equipo de cuatro colombianos que sellaron la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores. Lucas González se ganó la confianza del hinca tolimense, pero, en un abrir y cerrar de ojos, todo se vino abajo.

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La relación de Lucas González con la hinchada seguramente ya no será igual después de que el sábado 27 de junio se conociera que el entrenador bogotano renunció en medio de la Copa Libertadores, competencia en la que enfrentarán a Independiente del Valle en octavos de final.

Durante la pretemporada del Tolima, al entrenador bogotano le salió una gran oportunidad con Atlético Nacional. No se lo pensó dos veces y en medio de objetivos internacionales y de la final perdida en el 2025, firmó con el equipo antioqueño.

Aunque Lucas González había guardado silencio ante la afición del Tolima, en su cuenta oficial de X, el director técnico dedicó unas palabras para el cuadro ‘Pijao’ oficializando su salida y poniendo un nuevo objetivo por delante que será quedar campeón por primera vez en su carrera en Atlético Nacional.

“HA SIDO UN AÑO HERMOSO”; LUCAS GONZÁLEZ SE DESPIDIÓ DEL TOLIMA

En un abrir y cerrar de ojos, Lucas González tomó la decisión de renunciar, dejar todo atrás sabiendo que tiene chance de disputar la Copa Libertadores en los octavos de final y no lo pensó dos veces cuando llegó la oportunidad de regresar a Nacional, pero esta vez como entrenador en posesión.

Lucas González utilizó sus redes sociales para escribir un mensaje de despedida del Tolima, “querida Tribu Pijao: Con el corazón en la mano tengo que comunicarles que hemos decidido aceptar la invitación a dirigir un nuevo proyecto que nos llena de ilusión. Ha sido un año hermoso en donde hemos superado hasta nuestras propias expectativas…

Desafortunadamente, no logramos conseguir la Cuarta Estrella en el tiempo que estuvimos, sin embargo, nos llevamos recuerdos de noches inolvidables como las vividas en Copa Libertadores este último semestre. No tengo dudas de que la Cuarta llegará muy pronto a Ibagué…”.

Agradeció a sus jugadores y al presidente, César Camargo, “a mi presidente y a su familia, gracias eternas por confiar en nosotros y darnos la oportunidad de dirigir este hermoso club. Ha sido un honor y un verdadero privilegio…

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A mis jugadores, lo que pueda decirles a ellos se quedara corto por mucho. Hemos conseguido lo que hemos conseguido en este año gracias a ustedes. Saben que siempre podrán contar conmigo cuando lo necesiten…

A todo el staff, nada de lo conseguido hubiese sido posible sin su ayuda. Ustedes son fundamentales para que este club siga consiguiendo los resultados que se merece. La cultura descrita en ese hermoso manuscrito al que ustedes han dado vida es sin duda el camino a la victoria…

A esta hermosa hinchada, infinitas gracias por ese cariño que nos mostraron durante tantas noches y por la fuerza que nos dieron para seguir buscando la victoria una vez más. Ustedes son la razón de ser de este grandísimo club… Ahora partimos caminos, pero gran parte de mi corazón se queda en el Tolima. Desde donde estemos, mi familia y yo celebraremos siempre todos sus triunfos. Con cariño y una inmensa gratitud, Lucas González”.

COMUNICADO DEL DEPORTES TOLIMA TRAS LA SALIDA DE LUCAS GONZÁLEZ

Tras la salida de Lucas González, el Deportes Tolima lanzó un comunicado con palabras dedicadas a respetar el escudo y que nadie ni nada está por encima del cuadro ‘Vinotinto y Oro’. "El director técnico Lucas González ha presentado su renuncia y esta ha sido aceptada de manera inmediata por parte del club", inició el club.

Posteriormente, dejaron claro que nada va por encima del club, “en territorio pijao la convicción es inquebrantable: nada ni nadie está por encima de nuestro escudo y de los colores Vinotinto y oro. Invitamos a toda nuestra tribu a mantenerse unida y valiente y leal a nuestra historia".

Con todo lo que se juega el Tolima en el segundo semestre con la Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Libertadores, el equipo también informó que estará buscando nuevo director técnico y que en los próximos días darán a conocer el nombre del estratega que tomará las riendas.