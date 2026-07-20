Deportivo Cali está en alerta; perdería a Pedro Gallese

Deportivo Cali está en máxima alerta a pocos días de comenzar la competencia del Fútbol Profesional Colombiano del segundo semestre de 2026.

Y es que en las últimas horas se dio a conocer que el conjunto azucarero podría perder al peruano Pedro Gallese, quien se perfilaba como el guardameta titular para la Liga BetPlay, teniendo en cuenta su recorrico internacional y experiencia como profesional.

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Pedro Gallese se iría a Alianza Lima

Desde Perú se informó que el histórico Alianza Lima estaría muy cerca de concretar el fichaje de Pedro Gallese para el segundo semestre de 2026.

Según se conoció, el guardameta estaría de acuerdo con su traspaso, por lo que dejaría de ser el arquero de Deportivo Cali a pocos días de comenzar la competencia de la Liga BetPlay.

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Gallese, que tiene contrato con Deportivo Cali hasta diciembre de 2027, estaría gestionando la terminación anticipada de su contrato para llegar a Alianza Lima como jugador libre.

¿Qué pasará con Deportivo Cali?

Inicialmente, Deportivo Cali estaría trabajando en conseguir una compensación económica para permitir la salida de Pedro Gallese.

Posteriormente, el director técnico Rafael Dudamel no impediría la salida de Gallese, ya que utilizaría a Alejandro Rodríguez como el guardameta titular para el segundo semestre de 2026.