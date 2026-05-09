Los cinco jugadores que busca Millonarios para reforzarse

Millonarios ya comienza a proyectar el segundo semestre de 2026 y, según información revelada por el periodista Guillermo Arango en La FM Más Fútbol, el club azul tiene definidos los cinco puestos que pretende reforzar para encarar la nueva etapa del proyecto deportivo.

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Cinco posiciones en que busca reforzarse Millonarios

Las posiciones prioritarias son claras: un arquero, un lateral derecho, un volante mixto, un creador o “10” y un extremo. La intención es fortalecer la estructura del equipo con jugadores que aporten equilibrio, generación y profundidad ofensiva.

El lateral que busca Millonarios

En el caso del lateral derecho, el nombre que aparece en el radar es el de Juan David Cuesta, actualmente en Once Caldas. Sin embargo, la negociación no sería sencilla, ya que el club blanco no estaría dispuesto a cederlo, sino a venderlo, y además a un costo elevado.

Ese escenario obligaría a Millonarios a evaluar la viabilidad económica de la operación, teniendo en cuenta que el jugador es considerado una pieza importante en su equipo y que el precio de salida no sería bajo.

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La búsqueda de un arquero responde a la necesidad de aumentar la competencia interna en un puesto clave. El club quiere contar con garantías adicionales bajo los tres palos para afrontar las exigencias del torneo local y los posibles compromisos internacionales.

En el mediocampo, la intención de sumar un volante mixto apunta a mejorar la transición entre defensa y ataque, una zona determinante en el fútbol moderno. La idea es incorporar un futbolista con capacidad de recuperación y salida limpia.

Asimismo, la incorporación de un jugador creativo, un clásico “10”, busca potenciar la generación de juego en el último tercio de la cancha. Millonarios pretende un perfil que pueda asociarse, filtrar pases y asumir protagonismo en partidos cerrados.

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El pedido de un extremo complementa la apuesta ofensiva. El equipo quiere más desequilibrio por las bandas, velocidad y capacidad de desborde para ampliar variantes tácticas y mejorar la producción goleadora.

Con estas cinco posiciones definidas, Millonarios empieza a mover el mercado con anticipación, en un proceso que será clave para fortalecer la plantilla de cara al segundo semestre de 2026.