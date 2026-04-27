Deportivo Cali: lo que debe pasar en la última fecha para clasificar

La Liga BetPlay 2026-I llega a su última fecha con varios equipos peleando por los dos cupos restantes a los playoffs, y uno de los protagonistas de esa lucha es el Deportivo Cali, que afronta un panorama ajustado pero con opciones reales de clasificación.

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El conjunto azucarero es noveno en la tabla con 26 puntos y una diferencia de gol de +4, por detrás de Internacional de Bogotá, que es séptimo con 28 unidades, de Independiente Santa Fe (26, +5) y arriba de Independiente Medellín (26, +3).

También están en la pelea Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas, aunque con menores probabilidades.

Lo que le espera a Deportivo Cali en la última fecha de Liga BetPlay

En la jornada definitiva, Cali tendrá una salida exigente ante Deportes Tolima en Ibagué, un rival ya clasificado que buscará cerrar bien la fase regular. El equipo vallecaucano depende en gran medida de sí mismo, aunque con algunas condiciones.

El escenario más claro para el Cali es ganar su partido. Si lo hace, llegará a 29 puntos y quedará muy cerca de asegurar su lugar, siempre y cuando el Medellín no gane su compromiso ante Águilas o, en caso de hacerlo, no supere al cuadro verdiblanco en diferencia de gol.

En cuanto al duelo entre Santa Fe e Internacional en Bogotá, el resultado no condiciona directamente al Cali si este gana. Si hay empate o victoria de Internacional, los azucareros superarían a Santa Fe; y si gana Santa Fe, el Cali pasaría a Internacional. En ambos casos, el requisito clave sigue siendo no ser superado por Medellín en la diferencia de gol.

Si Cali empata en la última fecha, ¿puede clasificar?

Si el Cali empata en Ibagué, el panorama se complica considerablemente. En ese caso, necesitará que Internacional derrote a Santa Fe y que tanto Medellín como Millonarios no ganen sus respectivos partidos.

Una derrota, en cambio, dejaría automáticamente eliminado al Deportivo Cali, sin importar los demás resultados de la jornada, cerrando así cualquier posibilidad de acceder a los playoffs.

Así las cosas, otros partidos que influyen en la suerte del Cali serán el de Medellín contra Águilas y el de Alianza frente a Millonarios.

De tal forma, el Deportivo Cali afronta una cuasi final en Ibagué, con la obligación de ganar y mirar de reojo otros resultados, en una jornada que definirá los últimos clasificados a la siguiente fase del campeonato.