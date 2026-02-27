Cali tendrá sorpresiva salida antes de la novena fecha de la Liga BetPlay

Deportivo Cali es uno de los clubes que, bajo el mercado de fichajes que hizo y la historia que tiene, debe estar peleando por sellar la clasificación y dejar la mala situación vivida con el tema del descenso. La institución azucarera depositó la confianza en la continuidad de Alberto Gamero.

La campaña del Deportivo Cali ha sido irregular, especialmente cuando le toca jugar en condición de visitante. Por fuera de su estadio no gana desde el 20 de septiembre cuando superó a La Equidad, actualmente Internacional de Bogotá. En esta novena fecha se medirán en casa frente a Fortaleza.

Sin duda alguna, la necesidad es del Cali que necesita sumar de a tres para mantenerse en la parte alta de la clasificación de la Liga BetPlay. La victoria los dejaría con 14 unidades, a solo tres del líder del campeonato y a uno de Nacional que está en la segunda casilla.

Antes de afrontar este partido, el cuadro azucarero dejará de contar con uno de sus directivos. Mariano Olsen escribió en sus redes sociales que Ángelo Llantén no seguirá en su cargo como secretario técnico.

ÁNGELO LLANTÉN NO SEGUIRÁ EN EL CARGO DE SECRETARIO TÉCNICO

Este jueves 26 de febrero, Mariano Olsen confirmó en su cuenta de X que Ángelo Andrés Llantén no seguirá en la secretaria técnica del Deportivo Cali. Llantén llegó a la institución en enero de 2025 durante la presidencia de Humberto Arias.

Ángelo Llantén había explicado en junio de 2025 para Zona Libre de Humo sus roles en la secretaria técnica, “nosotros somos un puente entre el primer equipo y la cantera”. Aunque no se encarga directamente de aprobar jugadores, realizan informes para pasar a los directivos cuando buscan concretar fichajes.

El trabajo cercano con la cantera es una tarea de esta secretaria técnica que tenía a Ángelo Llantén en el cargo antes de afrontar esta novena jornada de la Liga BetPlay. Esta salida también se ajusta con la no renovación de Marcelo Vivas, que dejó de ser el director de la cantera del Deportivo Cali.

En ese cargo quedó Vanessa Alipio que tendrá la responsabilidad de impulsar la cantera. Por los lados de la secretaria técnica, el cuadro azucarero tendrá que dar a conocer quién tomará el lugar que acaba de dejar Ángelo Llantén. Habrá que esperar las decisiones que tomará el Deportivo Cali frente a esta salida de Llantén.

Por ahora, la necesidad es seguir dando de qué hablar en la Liga BetPlay cuando enfrenten en la próxima fecha a Fortaleza. La victoria será el objetivo para meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.